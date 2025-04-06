¿Actor de Mi Corazón es Tuyo presintió que estaría en peligro por "bacteria muy agresiva"? Su mensaje

Video Actor de Mi Corazón es Tuyo “está en un coma” tras contraer “bacteria agresiva”: nuevos detalles

Manuel Masalva continuaba hasta este fin de semana luchando por su vida luego de que contrajo una "bacteria muy agresiva" durante un viaje fuera de su país, según ha detallado su círculo más cercano.

El actor mexicano ha sido reportado en estado de "gravedad" e internado en "un hospital en el extranjero".

Su amigo y también actor Mario Morán es quien ha dado las más recientes actualizaciones al respecto.

" Su estado sigue siendo delicado. Ya se identificó la bacteria que lo afectó y está recibiendo el tratamiento adecuado", dijo el pasado viernes 4 de abril el colega de Masalva, a quien considera como un "hermano".

No se dieron de manera inmediata mayores detalles sobre lo que aqueja al actor de 43 años.

Días antes, la revista mexicana Quien citó al "publirrelacionista" del artista y aseguró que estaba internado en "Dubái".

El mensaje de Manuel Masalva antes de contraer “bacteria”

Antes de ser reportado como grave, Manuel Masalva documentó en Instagram un viaje que hizo por Filipinas.

Pero además, el pasado 28 de enero al parecer estuvo en el Pacífico desde donde compartió un mensaje que ha llamado la atención de muchos por su referencia a las despedidas.

"Recientemente el mar, las costas del Pacífico, agradeciendo y despidiendo lo que se terminó, abrazando y recibiendo lo que está viniendo", escribió.

"Entre ello, mi abuela, y solo un puñito de mis grandes compañeros de vida", finalizó.

Algunos refieren a que estas palabras habrían sido una especie de supuesta premonición de lo que ahora atraviesa el actor, quien lucha por su vida.

Manuel Masalva publicó un mensaje en el que se refería a las despedidas antes de contraer una "bacteria muy agresiva" durante un viaje fuera de México que hoy lo tiene entre la vida y la muerte. Imagen Manuel Masalva/Instagram



Colegas y amigos se han unido a través de redes sociales para compartir una página a nombre del artista en GoFundMe donde se solicita ayuda económica para costear los gastos hospitalarios. La meta que se puso son casi 50 mil dólares.

Manuel Masalva ha sido parte de exitosas producciones como Mi Corazón es Tuyo y 'Narcos: México'.