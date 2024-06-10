Famosos

Famoso actor de telenovelas es condenado a 6 años de cárcel por abuso sexual contra actriz

Juan Darthés, protagonista de la exitosa telenovela 'Patito Feo', fue encontrado culpable por el delito de abuso sexual agravado y condenado a seis años de prisión por la Justicia de Brasil.

Juan Darthés fue condenado este lunes 10 de junio a seis años de prisión tras ser declarado culpable de abuso sexual agravado contra la actriz Thelma Fardin, reportó el diario La Nación.

El actor brasileño de 59 años estará preso bajo un régimen semiabierto, es decir, podrá salir de la cárcel durante el día, pero tendrá que dormir en su celda todas las noches.

Darthés, famoso protagonista de telenovelas, había sido absuelto por el hecho ocurrido en 2009 en Nicaragua, durante la gira de ‘Patito Feo’.

Sin embargo, el tribunal revirtió su anterior decisión y consideraron que las pruebas presentadas son suficientes para condenar al actor, informó El Trece.

Thelma Fardin denunció a Juan Darthés por abusar sexualmente de ella

En diciembre de 2018, hizo pública su denuncia de abuso sexual agravado contra Juan Darthés, esto con el apoyo del colectivo Actrices Argentinas.

Ella relató los entonces presuntos hechos en un video testimonial, difundido en una conferencia de prensa, según Clarín.

“Fue en 2009. Tenía 16 años y estábamos en una gira infantil. Yo era una nena. El único actor adulto tenía 45 años”, aseveró.

“Comenzó a besarme el cuello y le dije que no. Me agarró la mano y me hizo que lo tocara y me dijo ‘mirá cómo me ponés’, haciéndome sentir (su) erección”, recordó.

La artista continuó su relato: ““Me tiró en la cama y me empezó a practicar sexo oral. Me metió los dedos y yo seguía diciendo que no. Le dije: ‘Tus hijos tienen mi edad’, pero siguió”.

“Se subió encima mío y me penetró, hasta que alguien golpeó la puerta, me paré, Juan salió de encima mío y salí”, expuso.

Al respecto de su decisión de destapar lo ocurrido, indicó: “Gracias a que alguien habló, hoy yo puedo hablar. Cuando lo dije, me encontré rodeada de personas que estaban dispuestas a cuidarme y a darme mucho amor”.

Thelma Fardin reacciona a condena para Juan Darthés

Este lunes, Thelma Fardin se presentó ante la prensa para manifestar su sentir ante la sentencia impuesta a Juan Darthés.

“Por supuesto es un día con muchas emociones, estoy muy movilizada”, enunció, visiblemente conmovida y entusiasmada.

“Este es un escenario para el que casi no estaba preparada porque había perdido la esperanza y la fe en la justicia. A pesar de que mi caso tuvo justicia, no es la realidad de la mayoría de los casos”, reconoció.

La estrella afirmó que la resolución de lo que le sucedió “es una esperanza” para todas aquellas personas que “todavía están sufriendo algún tipo de abuso”.

