‘Influencer’ reacciona “en shock” a accidente aéreo en Brasil: “Estaba en ese avión”

El ‘influencer’ Lucas Estevam reaccionó al accidente aéreo ocurrido la tarde de este viernes 9 de agosto en Sao Paulo, Brasil.

De acuerdo con Univision Noticias, un avión ATR 72, de la aerolínea VoePass, se desplomó en una zona residencial en la ciudad de Vinhedo.

En la aeronave viajaban 57 pasajeros y 4 tripulantes, quienes, según las autoridades en un comunicado, fallecieron debido al percance.

‘Influencer’ Lucas Estevam reaccionó así a la tragedia

Tras difundirse la noticia del fatal incidente, el presentador Lucas Estevam, quien tiene el canal de YouTube ‘Estevam pelo mundo’, externó su conmoción.

“Chicos, estoy conmocionado por el accidente de VoePass”, dijo ante la cámara en un video que subió a su cuenta de Instagram.

“Acabo de publicar historias, todo contento, y me acabo de enterar que un avión de VoePass se ha estrellado en mi ciudad”, agregó.

“Estoy muy triste. Hace unos 10, 11 días, hice un video sobre VoePass explicando si era peligroso o no volar, sobre seguridad, accidentes… estoy en ‘shock’”, aseveró igualmente.

El pasado 28 de julio, él difundió en la plataforma digital un ‘blog’ acerca de los peligros de volar en un avión modelo ATR 72, justo como el que se estrelló, de la mencionada aerolínea.

“Hace 11 días estaba en ese avión”, escribió encima del clip, dando a entender que habría abordado la misma unidad que hoy se accidentó.

“Espero que el avión que se estrelló hoy en Campinas haya sufrido los menores daños posibles. Mis condolencias a las víctimas y sus familias”, añadió.

Momentos después, Lucas pidió a la gente que no realice comentarios “absurdos” al respecto de lo que ocurrió “si no lo vio”.

Él puntualizó que se desconocen actualmente las causas del percance y expresó: “La gran mayoría de los accidentes en la aviación se deben a errores humanos”.

Lucas Estevam reaccionó al accidente aéreo en Brasil. Imagen Lucas Estevam/Instagram

Lucas Estevam viajó en un avión ATR 72

Para la grabación, Lucas Estevam abordó un avión ATR 72 de VoePass que realizó el vuelo, de aproximadamente una hora, desde Ribeirao Preto hasta Guarulhos.

“La propuesta es hacer un viaje rápido, de aviación regional en realidad”, dijo él hablando directamente a la cámara.

“Como el avión es muy, muy pequeño, el tiempo para limpiar es más corto, para desembarcar y embarcar, igual, así que no tendría sentido que operaran aquí aviones grandes”, explicó.

Durante el vuelo, él preguntó a una azafata de nombre Julia: “Crees que es seguro viajar en este avión?”, a lo que ella respondió: “¡Absolutamente!”.