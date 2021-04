Brad Pitt, Naya Rivera, Glenn Close y otros 7 temas que dieron de qué hablar en los premios Oscar 2021

1) El efecto Brad Pitt

En 2020, antes de que el coronavirus fuera declarado pandemia, el actor de 57 años ofreció uno de los momentos más memorables de la televisión en ese año: su reencuentro con Jennifer Aniston durante los SAG Awards . Un año después, y tras casi diez días de haber sido visto abandonando una clínica en silla de ruedas, el protagonista de 'Once Upon A Time' volvió a impactar a quienes esperaban su aparición en la ceremonia. Esta vez su peinado fue el que atrajo toda la atención.

El actor de 57 años fue elegido para presentar el premio a la mejor actriz de reparto y en Twitter notaron que el ex de Angelina Jolie estaba dejando crecer su melena. Aunque le falta mucho para volver a conquistar la que tuvo en la década de los 90, cuando protagonizó 'Legends of the Fall', el actor dejó claro que su 'sex appeal' seguirá ahí por mucho tiempo más. Puede que aún no sea el largo ideal, pero es suficiente para tirar un poco el pelo hacia atrás y asegurarlo en un moño diminuto.