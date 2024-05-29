Mujer pisa el vestido de novia de su sobrina en plena boda y enfurece a Internet: "La tía envidiosa"

Video Rechazó al novio en plena boda y sus razones para no casarse causaron debate en TikTok

En un incidente que ha dejado a muchos sorprendidos, una mujer se volvió el centro de atención en las redes sociales por arruinar el vestido de su sobrina durante su boda, te explicamos.

Tía de novia pisotea su vestido durante la boda y causa indignación en redes

Estas piezas de vestir son típicamente blancas y, como es de esperarse, pueden llegar a ensuciarse mucho el día del enlace matrimonial por diversos factores, como por ejemplo las manchas de comida. Sin embargo, una señora está siendo fuertemente criticada porque intencionalmente manchó uno con sus pies.

Si bien es común que existan pisadas accidentales en los vestidos de novia, una persona mayor fue captada en un video de TikTok haciéndolo de manera intencional. De acuerdo con el clip del usuario @dlopez, se puede ver a la recién casada bailando junto a su esposo en la pista. Cerca de ella estaba la mujer en cuestión, quien era su tía, y se acercó poco a poco para aplastar la cola del vestido.

Al darse cuenta, la novia le dio un leve empujón en la espalda hacia adelante para que ya no lo hiciera y se dio la vuelta; no obstante, la tía de la joven regresó, pisó su vestido varias veces fingiendo que bailaba y, mientras se alejaba, mantenía un rostro de burla.

El material, publicado el 26 de mayo, obtuvo en menos de tres días más de 20 millones de vistas solo en TikTok y desde entonces se ha compartido en las demás redes sociales.

Internautas externaron su enojo hacia la tía de la novia

Las redes sociales no tardaron en reaccionar, pues los usuarios la han calificado como "la típica tía envidiosa" y han expresado su indignación ante su comportamiento, que de una u otra manera dio de qué hablar tanto en la boda como en la aplicación de videos cortos.

"Lo mío con tu tía ya es personal", "Lo hizo a propósito, yo si la corro", "Se le nota la mala intención, qué horror tener una tía así de envidiosa que necesita atención siempre", "Se ven todas las intenciones qué coraje", "Por eso no hay que invitar personas que no te aprecian y ni solo por quedar bien con alguien", "La saco de la fiesta y de mi vida", "No falta la tía que hace sus bromitas tontas y hace pasar un mal rato a la novia", "¿Saben lo que me dio más coraje? NADIE HIZO NADA", "Se nota que fue de maldad" o "Accidente no fue", resultaron ser algunos de ellos.



Otras personas argumentaron que las tías no deberían ser bienvenidas en la boda y se mostraron molestas porque, ni los otros invitados ni el novio, intervinieron para detener a la mujer que pisó el vestido.

Además, algunos usuarios sugirieron que la tía de la joven pisó el vestido con la intención de desearle mal en su matrimonio, ya que existe el rumor que la cola del vestido representa la felicidad y aplastarla intencionalmente sería una metáfora de desear el fracaso en el mismo.

Aunque no se sabe con certeza cómo reaccionó la novia ante el comportamiento de su tía, el autor del video afirmó que esa era la dinámica habitual entre ambas y que no hubo discusión debido a la confianza que se tenían.