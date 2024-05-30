'Un año sin compras': cómo hacer el reto viral con el que podrías ahorrar mucho dinero, ¿te animas?

Vivimos en una época en la que comprar cualquier cosa, desde productos de higiene o limpieza básicos hasta decoraciones cuyo único propósito parece ser el de divertirnos, está al alcance de un clic en tu mano. En ese sentido, y con una tarjeta de crédito a un lado, parece sencillo perderse en un ciclo de compras excesivas e innecesarias (quien no se haya encontrado con una pieza en tu clóset completamente nueva y sin saber cómo llegó ahí, que lance la primera piedra). Sin embargo, un reto viral propone romper con este y, en consecuencia, tomar control de nuestra cartera.

Un año sin compras

¿Qué es el reto viral 'Un año sin compras'?

Se trata de una propuesta simple pero radical: durante cierto tiempo, usualmente un año completo, cualquiera que lo quiera intentar se compromete a limitar sus gastos a los más esenciales. En serio, solo gastar en las necesidades básicas.

Según se pueden ver testimonios en redes sociales, esto significa decirle adiós a un par de zapatos o prendas nuevas cada mes, no comprar nada de maquillaje hasta que no se termine el que ya tienes y, en algunos casos, incluso evitar salidas sociales costosas.

En Reddit, un subreddit llamado ‘No buy’ cuenta con 52 mil miembros y en TikTok, hay cuentas dedicadas exclusivamente a que las personas que se unen a este reto compartan sus experiencias.



Pero, ¿por qué alguien se propondría no gastar ni un centavo más allá de lo básico? Las razones, según han expresado diversos usuarios, son variadas. Algunos buscan alcanzar metas financieras, como pagar una deuda, comprar una casa, viajar o iniciar un negocio. Otros buscan reducir su impacto ambiental, disminuir el consumo excesivo o adoptar un estilo de vida más sostenible. Tampoco faltan quienes se describen como adictas a las compras (especialmente motivadas por cuestiones emocionales) y se unen al reto viral como parte de su recuperación.

¿Cómo hacer el reto de ahorro viral 'Un año sin compras'?

¿Este reto suena como algo que beneficiaría a tu cartera? Antes de meterte de lleno, toma en cuenta las siguientes consideraciones.

Establece tus propias reglas: Define qué compras son esenciales y cuáles no para tu caso particular. Toma en cuenta que el objetivo es reducir gastos lo más posible, pero, también sé flexible: quizás por tu estilo de vida, sea más viable comprar comida en la calle de vez en cuando que cocinar todos los días en casa, por ejemplo.

Haz un presupuesto: Tomando en cuenta el punto anterior, no puedes tener un plan de acción realista si no sabes en qué estás gastando (incluso, si es solo una vaga idea). Analiza todas las fugas de dinero en tus cuentas mes con mes e identifica las áreas donde puedes recortar, ¿realmente necesitas comprar accesorios una vez al mes, o puedes ‘echarte un clavado’ a los que tienes y usarlos?



Evita la tentación: Una vez dentro del reto, comenzarás a darte cuenta de que las tentaciones están por todos lados: en los centros comerciales, redes sociales y hasta reuniones sociales. Para no terminar comprando algo por costumbre o supuesta necesidad, puedes dejar de seguir (o silenciar) marcas en redes sociales, retirar tu suscripción de los boletines de descuentos, evitar ir a las tiendas ‘solo a ver’ (sabemos que nunca se queda solo en eso) o encontrar formas de entretenimiento que no impliquen gastar dinero.

Para lograr el reto 'Un año sin compras', procura evitar la tentación de visitar páginas web, centros comerciales, etc.



Busca alternativas gratuitas o de bajo costo: Esto va de la mano con el punto anterior. El objetivo no es que te quedes encerrada en tu casa sin ver la luz del sol, sino de usar tu creatividad para implementar otros hábitos y estilo de vida: ¿qué te parece usar la biblioteca en vez de comprar libros?, ¿hacer reuniones en parques, museos, etc. en vez de restaurantes o centros nocturnos? Lo mismo aplica con tu guardarropas: es tu momento para sacar tu lado más fashionista y crear outfits únicamente con las prendas que ya tienes en vez de comprar la última temporada de una tienda.

Comparte el viaje: Comenta con familiares o amigos (si te animas, hasta en tus redes sociales) que te uniste al reto. De esta manera, ellos serán más comprensivos a la hora de no incitar tus gastos y tener la ‘presión social’ puede proporcionar un nivel de responsabilidad. Quién sabe, incluso inspires a otros a unirse.



Planifica tus compras: Este puede parecer un consejo contradictorio, pero, si partimos de que muchos de los gastos que quieres recortar surgen de un simple deseo del momento, en realidad es un buen punto de partida. Antes de ir al supermercado, haz una lista de únicamente lo necesario, calcula un aproximado de cuánto tardarás en acabarte tus productos de higiene y no los compres antes de esa fecha, etc. Recuerda: algunos gastos son necesarios, pero siempre se deben hacer con responsabilidad.