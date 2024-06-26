Tips para que tu lencería no se marque debajo de la ropa: te decimos cómo elegir tu ropa interior

Elegir la ropa interior correcta no solo es cuestión de comodidad, también de estilo, pues una mala elección puede arruinar por completo tu look.

La lencería adecuada nos brinda confianza y seguridad, permitiéndonos sentirnos confortables y atractivas. Además, una buena elección puede realzar nuestras curvas y disimular las áreas problemáticas, lo que nos ayudará a lucir fabulosas en cualquier ocasión.

El primer paso para elegir la ropa interior adecuada es conocer tu talla y tipo de cuerpo

Antes de comprar cualquier prenda de ropa interior, es fundamental conocer tu talla y tipo de cuerpo. Cada persona es única y, por lo tanto, las necesidades varían. Tómate un momento y mídete correctamente para determinar su talla.

Es importante tener en cuenta que estas pueden variar entre diferentes fabricantes, por lo que se recomienda probarse las prendas antes de comprarlas.

No te desanimes si tu talla no coincide con los estándares de la industria, lo más importante es encontrar prendas que se ajusten cómodamente a tu cuerpo.

Si tienes una figura más curvilínea, busca prendas que ofrezcan mayor cobertura y soporte. Por otro lado, si tienes una silueta más delgada, puedes optar por prendas más livianas y ajustadas.

Opta por materiales suaves y sin costuras



Uno de los factores más importantes a la hora de elegir ropa interior es el material. Las prendas hechas con materiales suaves y sin costuras abultadas son las mejores opciones para evitar que se marquen en tu ropa exterior.

Algodón

Es un material natural, transpirable y suave al tacto. Es una excelente opción para prendas como bragas y camisetas interiores, ya que absorbe la humedad y mantiene la frescura durante todo el día.



Microfibra

Las prendas de microfibra son livianas y sin costuras visibles. Son ideales para usar debajo de prendas ajustadas, ya que no se marcan ni se arrugan.



Encaje

Es una opción elegante y femenina, siempre y cuando sea suave y sin costuras gruesas. Busca encajes lisos y sin bordados o apliques que puedan marcarse en la ropa.



Evita los materiales sintéticos rígidos , como el poliéster o el nailon, ya que tienden a marcar líneas antiestéticas en la vestimenta.

, como el poliéster o el nailon, ya que tienden a marcar líneas antiestéticas en la vestimenta. Elige prendas sin costuras o con costuras planas que no se noten bajo la ropa.

Dile no a los colores y estampados llamativos, aunque los pueden ser divertidos y atractivos, no son la mejor opción cuando se trata de evitar que la ropa interior se marque.

Las tonalidades oscuras, como el negro, el azul marino o el gris oscuro, son excelentes opciones ya que no se transparentan fácilmente a través de la ropa. Además, estos tonos neutros son versátiles y combinan con cualquier prenda exterior.

Si prefieres un toque de color, elige los suaves y discretos, como el nude, el rosa pálido o el beige. Estos colores se funden mejor con el tono de piel y son menos propensos a resaltar.

Evita los estampados. Los patrones llamativos como los lunares, rayas o estampados florales, pueden resaltar y arruinar tu outfit.

Elige la forma correcta de sujetador

Un bra bien ajustado es clave para evitar que se transparente en tu ropa. Cada tipo de sujetador está diseñado para diferentes necesidades y siluetas, por lo que es importante elegir el adecuado para tu cuerpo.

Sostenes con copas

Si tienes un busto más grande, los sujetadores con copas moldeadas o sin armazón son una excelente opción. Brindan soporte y cobertura sin marcas antiestéticas.



Sujetadores deportivos

Ideales para actividades físicas o prendas ajustadas. Están diseñados para mantener todo en su lugar sin restricciones ni marcas.



Bra sin armazón

Si tienes senos más pequeño o prefieres un look más natural, los sin varilla son una buena opción. Son cómodos y no dejan marcas visibles.

Imagen iamnoonmai/Getty Images/iStockphoto

Considera los diferentes estilos de calzones

Al igual que los sujetadores, los calzones vienen en varios estilos y formas, cada uno diseñado para diferentes necesidades y preferencias.

De corte bajo

Estas son ideales para usar con pantalones ajustados o faldas ceñidas.



Sin costuras

Como su nombre lo indica, estas no tienen costuras visibles, lo que las hace perfectas para usar debajo de prendas ajustadas o de telas livianas.



Tangas y brasileñas

Son excelentes para evitar líneas antiestéticas en la parte trasera, especialmente cuando usas pantalones o faldas ajustadas.



De control suave

Evita las fajas o prendas de control demasiado ajustadas, ya que pueden marcarse en la ropa.

Tips adicionales para evitar que se marque en tu ropa



Además de elegir con cuidado la rapo, existen otros tips que pueden ayudar:

Usa prendas de tela gruesa

Las telas espesas y opacas, como el algodón o la lana, son menos propensas a mostrar líneas de la ropa interior.



Elige prendas holgadas

Las prendas ajustadas tienden a marcar más fácilmente la ropa interior.



Opta faldas con vuelo o plisadas

Este tipo de cortes son excelentes para disimular cualquier línea en la zona de la cintura y las caderas.



Pruébate los outfits completos

Antes de salir, usa el outfit completo, incluyendo los calzones y brassiere, para asegurarte de que no se marque.



Lleva un pequeño kit de emergencia