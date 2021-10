'Squid Game': 6 shockeantes pistas sobre el final que quizá te perdiste | Todo que ver

Es la serie del momento. Todo el mundo está hablando de ella. Me atrevo a decir que es lo mas bingewatchable que he visto en mi vida. Me refiero a 'Squid Game', la serie de Corea del Sur que está haciendo que todo el mundo invierta sus horas de ocio en verla. La historia de Netflix, dirigida por Hwang Dong-hyuk, no es una rara competencia de cocina de calamares... Se trata de una historia compleja, desgarradora y ( spoiler alert) llena de sangre.