Datos que probablemente no sabías de 4 clásicos navideños

1) El papel protagónico era originalmente para Jim Carrey. Los guionistas escribieron la historia teniendo a Carrey en mente, pero como se tardaron 10 años en filmarla, Jim ya no estaba disponible cuando llegó la hora. Finalmente, los productores decidieron poner su atención en Will Farrell.



2) ¡El legendario eructo del elfo, que emite después de haberse tomado un litro de refresco, es real! El autor de este sonido fue el actor de voz, Maurice LaMarche, quien además de ser “eructador” profesional, también es famoso por ser la voz de Cerebro en 'Pinky y Cerebro'.



3) ¡Will Farrel no quiere hacer una segunda parte de 'Elf'! Aunque le ofrecieron la descomunal cantidad de 28 millones de dólares, él dice que sería ridículo que a su edad se pusiera medias y vestuario de elfo.