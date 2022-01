El remake de 'Rebelde': 7 razones por las que nos sigue gustando la original

No tiene sentido que la escuela se siga llamando Elite Way School, cuando se trata de una locación distinta. En la historia original la construcción parecía enorme, con muchas áreas verdes y salones. Esta, en cambio, es del tamaño de una caja de zapatos. ¿Se dieron cuenta de que los sets se repiten una y otra vez en esta nueva versión? No me creo que se trate de una gran escuela de música. Más bien es minúscula.