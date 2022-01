9 hacks, tips y trucos de Hulu que te convertirán en el binger más brillante del mundo | Todo que ver

A todos nos ha pasado que dejamos nuestra cuenta, con detalles de nuestra información personal, conectada en donde no debíamos. Por suerte, todas las plataformas tienen un modo de desconectarlas. En Hulu, solo debes abrir la plataforma, ir a tu perfil y dar click en 'Cuenta'. A continuación deslízate hacia la esquina inferior derecha y clickea ´'Privacidad' y 'Ajustes', elige 'Protect your account'.



Desde ahí puedes desconectar todos los dispositivos. Desgraciadamente no puedes elegir uno en específico, así que tendrás que volverte a conectar desde los que sí son tuyos.