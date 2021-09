Premios Emmy: ¿las nominadas merecen ganar? │ Todo que ver

'The Boys', en Amazon Prime

¿Merece su nominación? No. Aunque podría merecerla en algunas áreas técnicas, la trama no tiene la calidad de otras nominadas en esta categoria. Además de que fue cancelada, por lo que su nombramiento en 14 categorías resulta un poco incongruente. Sin embargo, los fans del terror, la ciencia ficción y el trabajo de Jordan Peele sí deberían verla.

'The Crown', en Netflix

'The Handmaid’s Tale', en HULU

Originalmente se basó en el libro homónimo de Margaret Atwood, cuyo relato habla de un régimen machista y totalitario que toma posesión de Estados Unidos. Aunque sus primeras 2 temporadas fueron espectaculares, con actuaciones fuera de serie, sobre todo la de Elisabeth Moss, sus creadores no han sabido parar y en su cuarta temporada pareciera que la historia va en círculos.

¿Merece su nominación? No. El tiempo de 'The Handmaid’s Tale' quedó en el pasado.