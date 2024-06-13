Poemas infantiles para el día del padre que derretirán a toda la familia

Si quieres dedicarle a tu papá unas bellas palabras para alegrar su día, o ayudar a tu pequeño a que encuentre una tierna dedicatoria para recitarle en su día especial, aquí te presentamos algunos bellos poemas infantiles para el día del padre.

Con seguridad le arrancarán una lágrima a más de un hombre, ¡pero no te preocupes! Serán siempre de felicidad y nunca de tristeza. Recuerda que esta fecha se celebra el tercer domingo de junio en México.

Imagen Thinkstock



En esta recopilación encontrarás versos sencillos y lindos, perfectos para que un pequeñito se los aprenda o los escriba en una tarjeta de felicitación, acompañada de un bonito dibujo.

Pero también leerás algunos un poco más maduros, así como frases inspiradoras. Porque, claro, no importa que ya seas un adulto: el amor hacia la familia nunca pierde intensidad.

#1 Poema con alas para los padres del mundo

Este poema pertenece a la Madre Teresa de Calcuta. Sus palabras reflejan la difícil, pero hermosa realidad de convertirse en padre. Debemos recordar que un hijo no es un proyecto que podrás formar tal cual y como te gustaría. Los niños son personas que, con los años, formarán una personalidad propia y metas diferentes a las tuyas. Pero las enseñanzas de un papá y sus valores siempre estarán ahí, en cada paso que den.

Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo… en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado.

#2 Poema para los papás de niños pequeñitos

El autor de este poema es anónimo y representa muy bien los sentimientos de los hijos más pequeños hacia su papá. Aunque tal vez aún no conozcan palabras complejas y profundas, sus sentimientos son igual de valiosos que los de alguien mayor y con más experiencia.

Mi papito es muy bueno, igualito a mi mamá, se levanta muy temprano, yo lo voy a saludar. Yo me subo a sus rodillas, y me pongo a cabalgar, ico, ico caballito, qué bueno que es mi papá.

#3 Poema para los papás recién estrenados

Este poema, cuya autora es Jeannette Sanley, también es ideal para los más chiquititos de la familia. Mensajes como este derretirían el corazón de cualquier hombre que se convirtió en padre hace poco tiempo.

Papasito lindo de mi corazón, soy el doble tuyo y tú eres mi orgullo, me llenas de amor. Soy muy chiquitito, aprendiendo a hablar fueron mis palabras: "papito", "papá" las primeras letras me enseñó mamá. Hoy en este día te quiero decir, papito bueno, que eres mi alegría, eres mi mentor. Yo soy tu chiquito que te quiere dar un besote grande por ser mi papá. Gracias por quererme, gracias por tu amor, gracias por que eres mi papi, el mejor.

#4 Frase para los papás deportistas

Wade Boggs es un jugador retirado de béisbol que en 2005 se unió al Salón de la Fama de dicho deporte. Él dijo una vez una frase colmada de amor para su padre que explica cómo tener un hijo no te convierte de forma automática en un buen papá. Es perfecta para esos hombres amantes del deporte, pero también con un significado que puede aplicarse en cualquier faceta de la vida.

«Cualquiera puede ser un padre, pero se necesita de alguien especial para ser un papá. Y por eso es que yo te llamó "papá", porque eres muy especial para mí. Me enseñaste el juego y me enseñaste cómo jugarlo bien».

#5 Poema para los papás más admirados

Este simple poema pertenece Paco Mozos Valero y representa bien a todos los niños que ven a sus padres como caballeros andantes en defensa de las causas imposibles, como superhéroes siempre atentos. O como guerreros con armadura brillante que no lo dudan dos veces antes de salvar a su familia, siempre con un cálido corazón.

En este Día del Padre yo te quiero regalar este bonito poema que te voy a recitar. Cuando juego con mi padre siempre le quiero ganar, aunque con el rabillo del ojo yo le trato de imitar. Cuando yo sea grande quiero ser como papá fuerte y valiente si hace falta dulce y cariñoso de verdad. Aunque sabes que te quiero hoy te lo voy a decir con estos bonitos versos que me aprendí para ti.

#6 Frase para los padres que siempre nos apoyan

Jim Valvano fue un entrenador de baloncesto universitario que se destacó por sus buenos resultados y por sus discursos inspiradores. aquí te compartimos una frase suya que es breve, pero refleja que el mejor presente que podemos recibir de nuestros padres es imposible de guardar en una caja cerrada con un moño.

«Mi papá me dio el mayor regalo que cualquiera le podría dar a otra persona: él creyó en mí».

#7 Poema para los papás de tiempo completo

Porque todos los padres arropan alguna vez a sus hijos en las noches; porque todos los padres espantan los monstruos imaginarios de sus hijos; porque todos los padres se sintieron orgullosos al escuchar por primera vez la palabra "papá" en boca de sus hijos. Por todas estas razones, este poema va dedicado a ellos.

Le regalo a mi papá una sonrisa de plata que es la que alumbra mi cara cuando de noche me tapa. Le regalo a mi papá una colonia fresquita por no soltarme la mano cuando me duele la barriguita. Le regalo a mi papá una armadura amarilla que le proteja del monstruo que espanta en mis pesadillas. Le regalo a mi papá el lenguaje de los duendes por entender lo que digo cuando nadie más lo entiende. Le regalo a mi papá una chistera de mago en la que quepan mis besos envueltos para regalo.

#8 Frase para los padres orgullosos de sus hijos

David Lauren es el hijo del afamado diseñador Ralph Lauren, quien construyó su emporio desde cero; una situación nada fácil para un hijo de inmigrantes de Bielorrusia. Con un modelo a seguir así, David creció con una gran admiración hacia su padre. Y, aunque no todos los papás del mundo son magnates en la industria de la moda, eso no demerita sus esfuerzos, por lo que sus hijos siempre los verán como sus héroes.

«Mi papá es mi mejor amigo, mi padre y mi jefe. Cuando hago algo que es emocionante y le gusta, se siente tres veces mejor de lo que puedes imaginar».

#9 Poema para los papás que siempre nos cuidan

El siguiente poema es de un autor anónimo, pero muchas personas se identificarán con él. Los padres suelen transmitirnos un sentimiento de seguridad, de que con su fuerza nos protegerán de cualquier peligro (desde los truenos, pasando por las pesadillas hasta los piquetes de abeja). Por eso este sentimiento de estar a salvo suele ser común en los mensajes dedicados a los papás.

Si voy a cruzar, la mano me da. Montando en mi bici, me sujeta por atrás. ¡Él es el más grande, él es mi papá! Si juego al balón, me enseña a chutar. Subido en sus hombros, me hace volar. Fuertes son sus besos, largos son sus brazos. ¡Qué seguro estoy, si llamo a papá!

#10 Poema para los padres que aman sin medida

Cuando un hombre anhela tener un hijo, cuando éste llegue al mundo lo amará sin condición alguna. Esa es la clase de cariño que todo niño debe recibir por parte de los miembros de su familia. Aquí encontrarás ese sentimiento en forma de un poema anónimo.

Un buen padre es lo mas bello que un hijo puede desear, es alguien que sabe exigir, pero al mismo tiempo amar. Padre amigo y confidente, buenos por naturaleza, nos señalan el horizonte dando animo y fortaleza. Para aquel hijo que sufre, es un refugio seguro. Escucha y alienta siempre en las derrotas de la vida. Si en un momento lo pierdes, en tu mente nunca muere; su recuerdo y enseñanzas te guiarán y darán confianza. Tercer domingo de junio, le dedicas un día al año, ellos te dan toda la vida, sin pedirte nada a cambio.

#11 Frase para los padres que aman sin condiciones

Ben Roethlisberger es el quarterback de los Acereros de Pittsburgh y es uno de los jugadores de fútbol americano más populares. Para ser el líder de un equipo, es necesario aprender a ver por los demás y a tomar en cuenta sus necesidades. Esa lección la aprendió de su padre, quien también lo quiere sin importar el resultado de sus partidos.

«Intento vivir mi vida como mi padre vive la suya. Él siempre cuida de todos primero. Él ni siquiera empieza a comer hasta que se asegura de que todos los demás en la familia hayan empezado a comer. Otra cosa: mi papá nunca me juzga aunque haya ganado o perdido».

#12 Un poema que lo dice todo

Para terminar, un escrito del poeta Pablo Neruda. Como te darás cuenta, es el más largo de esta lista, pero es también el que abarca muchas facetas de lo que implica ser papá. Estos versos están colmados de agradecimiento, y es probable que al menos una de sus estrofas te motive a mandársela a tu padre.

A Dios doy gracias por ser mi padre. Por tus reproches y consejos. Por el bien que me enseñaste y de mi ser siempre cuidaste. Por ser padre bondadoso, lleno de paz y sabiduría. Porque amas la verdad. Justicia y rectitud en demasía. Por ser mi padre amado y enseñarme la caridad. Sentimientos nobles te cubren. No conoces la maldad. Caballero noble y parco, me enseñaste a luchar. Aspirando siempre a lo más alto y a mis sueños no renunciar. Por aborrecer todo lo malo. Por tus celestiales valores. Por guiarme de la mano en senderos llenos de flores. Por tus palabras de aliento en mis momentos más tristes. Por tus silencios elocuentes que me calman dulcemente. Por tu mirada sabia y profunda. Por tu expresión tan serena. Por tu paciencia y tesón. Torbellino de cosas buenas. Por ser hombre testarudo aferrado a tu convicción. Por mantener en alto tus ideales sin perder la calma o razón. Por instruirme en la vida y enseñarme a no mentir. Por preocuparte por mis problemas y recompensa no pedir. Por enseñarme nobles valores: el amor, rectitud y compasión, justicia, desinterés, trabajo, caridad, verdad y el perdón. Por todos tus desvelos. Por tu amor paternal. Hombres como tú hay pocos. Eres un padre ideal. Por cumplir con tus deberes. Porque nunca me fallaste. Porque contigo contar siempre puedo. Hoy y siempre mi amor te entrego. Porque siempre estás ahí, tendiéndome tu cálido abrazo. Por ser modelo en mi vida. Por siempre creer en mí. Por todo esto padre, te aprecio, y a Dios de nuevo agradezco por en mi vida tenerte a ti.