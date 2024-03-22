¿Sueñas que rompes con tu pareja? Tu mente trata de darte un mensaje (y no es el que piensas)

Video Llama a este poderoso ángel antes de dormir y podrás recordar tus sueños

¿Cuántas veces te ha pasado que despiertas con las emociones revueltas producto de un sueño? Recuerdas lo que sucedió en ese estado onírico de un manera muy vívida y te preguntas si tendrá algún significado especial o si se trata de alguna señal de lo que está por venir o una alerta.

¿Qué pasa si lo que sueñas es que rompes con tu pareja? ¿Esto realmente significa que la relación está a punto de acabar o es una advertencia para que actúes es consecuencia?

Primero que nada, establezcamos algo: ¿los sueños realmente tienen un significado? David Linden, en su libro « El cerebro accidental: la evolución de la mente y el origen de los sentimientos», alega que solemos recordar solo las emociones negativas experimentadas durante los sueños porque son más fáciles de consolidarse en la mente.

Pero, ¿cada vez que soñamos algo malo significa que está por ocurrir? Los expertos en el área de los sueños aseguran que sí, mientras que el resto declina en esto. Lo cierto es que, si eres del primer grupo, te interesará saber la interpretación de un sueño donde tú y tu pareja rompen.

Si eres tú la que termina

Soñar que terminas con tu pareja no necesariamente significa que eso está por pasar, pero el significado es diferente si en el sueño eres tú quien termina la relación o si lo hace él.

En el primer caso, es un indicación de que hay algo en tu vida que debes dejar ir. Piensa, ¿qué es eso que estás arrastrando y no te deja avanzar? ¿Qué es eso que te hace daño y no te permite ser feliz? Una vez que lo sepas podrás tomar la fuerza para romper, no con la relación, sino con eso que te perturba.

Si él te termina a ti

Tu relación avanza al próximo nivel o, al menos, eso es lo que sugieren los expertos en la interpretación de sueños. Ciertamente, se trata del final de algo, más no de tu relación como tal. Significa que es momento de dejar el pasado de lado y empezar a moverte.

Pero no lo tomes como algo negativo, pues avanzar también significa nuevos comienzos y el inicio de algo mucho mejor. Un cambio en tu relación significa crecimiento así que tranquila, pues todo está bien.

Terminaron, pero sueñas que no

¿Qué pasa si sueñas que tu novio y tú siguen juntos y felices, pero realmente han terminado? El significado es mucho más sencillo pues se refiere a que no has aceptado que la relación ha llegado a su final, algo muy normal cuando atravesamos un ruptura.