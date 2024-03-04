10 remedios caseros que toda madre debe conocer

Si bien no podemos reemplazar la atención médica, para ciertas dolencias que pueden sufrir nuestros niños, hay remedios caseros que pueden hacer sanar a nuestros pequeños.

Para esos momentos en los que ocurren pequeños accidentes domésticos o malestares que no requieren de una revisión médica, podemos recurrir a los remedios caseros de siempre, esos que se encuentran al alcance de nuestras manos en casa. ¡Conócelos a continuación!

10# Remedio casero para bajar la fiebre



Lo primero es dar un baño templado y dejar al niño en él hasta que el agua se enfríe; luego puedes colocar compresas de vinagre de manzana en las muñecas y los tobillos.

Imagen Thinkstock

9# Aliviando el dolor de garganta



Hacer una solución de una cucharadita de sal en medio vaso de agua tibia para hacer gárgaras, luego de unas cuantas el alivio es notable.

Imagen Thinkstock

8# Remedio casero para calmar la tos



Hacer una especie de jarabe que consistirá en mezclar 3 cucharadas de miel con el zumo de medio limón; antes de proporcionarlo debes entibiarlo.

7# Si tiene dolor de cabeza…



Nada como colocar a la altura de las fosas nasales, unas gotas de aceite esencial de lavanda o de menta para que a través de la inhalación le calmen el dolor.

Imagen Thinkstock

6# Remedios caseros para la picadura de insectos



Para calmar la picazón y el ardor que ocasionan las picaduras de insectos, coloca unas gotitas de aceite de árbol del té rebajado en agua; pero para quitar el aguijón es mejor que prepares una pasta de bicarbonato de sodio con agua, déjala reposar sobre la picadura y después procede a quitarlo.

Imagen Thinkstock

5# Cómo eliminar los piojos



Aplica abundante mayonesa sobre su pelo, luego masajea toda la sustancia hacia la zona superior de la cabeza y deja actuar cerca de dos horas; a continuación peina con un peine especial para quitar piojos y enjuaga bien. Peina el cabello diariamente con éste peine. Puedes repetir cuando sea necesario.

Imagen Thinkstock

4# Para quitar las verrugas de la planta del pie



¡Mira que simple! Toma un trocito de plátano y adhiérelo con una gasa y una cinta sobre la verruga; luego de unos días se caerá.

3# Remedio casero para quemaduras de sol



Aplica el gel de aloe vera puro sobre la piel, además de calmar refrescará la piel automáticamente y bajará el color de la quemadura.

Imagen Thinkstock

2# Para ojos hinchados o con infección



Aplicar una bolsita de té de manzanilla tibia sobre el área afectada varias veces al día.

Imagen Thinkstock

1# Problemas de oído a causa de la natación



Aplica una gota de agua oxigenada siempre y cuando no exista una infección de oído. En caso de dolor es mejor consultar al especialista.

¿Qué otros remedios caseros para niños agregarías a nuestra lista? ¡Los esperamos!

