Trucos efectivos y económicos para deshacerte del pelo de tus mascotas en los sillones

Video Esta es la receta para preparar premios saludables para perros fácil y rápido

Las mascotas, como los perros y los gatos, son parte de nuestra familia una vez que llegan a nuestro hogar y definitivamente nos brindan felicidad todos los días con el simple hecho de existir. Su pelo, además de ser suave y darnos satisfacción al acariciarlo, puede resultar en un gran problema en el hogar, ya que es capaz de adherirse a los muebles, específicamente a los sillones.

Independientemente de si dejas subir a tus mascotas o no a estos muebles, es inevitable que al pasar cerca de ellos o rozarlos, su pelo se pegue a su superficie, más aún si tus sillones son de tela. Aunque existen productos especializados para limpiar estas superficies y que son seguros para tus perritos o gatitos, también hay diversos consejos de limpieza a los que puedes recurrir para deshacerte de ellos de manera rápida y con muy poco presupuesto. Te explicamos.

¡Adiós al pelo de mascotas en sillones! Consejos simples y económicos de limpieza

PUBLICIDAD

Usa guantes de latex

Por extraño que suene realmente, es un truco que funciona, y lo único que tienes que hacer es colocarlos en tus manos y pasarlos por la superficie del sillón; verás cómo de inmediato los pelos se adhieren al guante, dejándolo como nuevo. Se recomienda también que los guantes tengan textura en los dedos y las palmas de la mano, además de mojarlos un poco para que sean aún más efectivos.

Utiliza cinta adhesiva

Aunque este producto sea conocido para pegar objetos, también funciona para retirar los pelos debido a su potente adherencia. Lo único que debes hacer es pegar la cinta a la superficie y retirarla para atrapar el pelaje que dejaron tus perritos o gatitos.

Una esponja para lavar platos le dará vida de nuevo a tu sillón

Las esponjas no solo sirven para lavar los trastes; aquellos que tienen mascotas descubrieron que al mojarla con un poco de agua y pasar la parte áspera en el sillón, los pelos salen instantáneamente de la superficie.

Este truco te puede facilitar la vida si estás a punto de recibir visitas y quieres limpiar tu sillón, ya que seguramente tienes una esponja de trastes extra en casa. Es importante recordar que si la utilizas para retirar los pelos que dejan tus mascotas, solo la uses para eso y no también para lavar los utensilios de cocina.

El siguiente video es el ejemplo perfecto de que sí funciona.

La escobilla de goma puede ser tu mejor aliado

Esta herramienta de limpieza se utiliza para retirar el agua después de limpiar superficies planas y, sorprendentemente, también para retirar los pelos de las mascotas en un abrir y cerrar de ojos. Lo único que tienes que hacer es mover la escobilla como si estuvieras limpiando una ventana, y así verás cómo el pelaje que soltó tu mascota se irá acumulando, al punto que una vez que termines puedas juntar una bolita y tirarla a la basura.