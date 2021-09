Llega 'La casa de papel 5', ¿vale la pena ver la nueva temporada? | Todo que ver

En esta entrega de Todo que ver no solo te contaremos algunos datos curiosos sobre la serie, como que el escritor de 'Eso' tuiteó: "Ok, Netflix, me dejaron picado, ¿cuándo regresa la casa de Papel?" o que el futbolista brasileño participó en la temporada 3, interpretando a un monje; también hablaremos de lo malo (y lo bueno) de esta serie, que originalmente solo iba a contar con dos temporadas, pero debido a su éxito los productores decidieron seguir sacándole jugo a los personajes y trama y crearon otras tres, siendo la quinta la que está por salir.