¿Qué ver en septiembre? Estrenos imperdibles y otros que puedes dejar pasar | Todo que ver

Todos hemos desarrollado apego por determinada serie, lo que provoca que su regreso nos llene de euforia…, pero la verdad es que el estreno de la temporada de un show conocido no siempre es garantía. ¿Cuántos no han sido destruídos porque sus creadores no saben parar? Hay mil ejemplos de este fenómeno destructivo al que hoy haremos referencia en un par de casos. ¿Estás listo para conocer los estrenos de septiembre y hablar de los que definitivamente ya no vale seguir la pena viendo?