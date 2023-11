¡Swifties prepárense¡ Así es el crucero inspirado en Taylor Swift y fecha en que zarpará

¿Cómo es el crucero inspirado en Taylor Swift?

De acuerdo con Forbes, el crucero temático de Taylor Swift es una idea que surge por parte de la agencia de viajes Marvelous Mouse Travels, la cual se está encargando de las reservaciones e itinerario de viaje que se llevará a bordo del crucero Allure of the Seas de Royal Caribbean. Cabe destacar que este viaje ha sido diseñado por fans para fans, por lo tanto, no está ligado a la cantante americana o empresas que la representen.