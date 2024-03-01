¡Swifties! Un museo de Londres te ofrece trabajo, si demuestras ser súper fan de Taylor Swift

Llegó el momento de demostrar qué tanto conoces de Taylor Swift e intercambiar brazaletes con el director de un museo en Reino Unido. El prestigioso Museo Victoria y Alberto en Londres abrió una convocatoria que está haciendo vibrar el corazón de los seguidores de la cantante estadounidense.

Con ella, el equipo está buscando incorporar a su equipo a un Swiftie que pueda orientarlos y darles más información sobre su fandom. Esta vacante definitivamente muestra el impacto que Taylor ha logrado como artista y entre su comunidad de fans a nivel mundial.

¡Vacante para Swiftie en el Museo Victoria y Alberto en Londres!

El Museo Victoria y Alberto en Londres, también conocido como V&A, es uno de los recintos de arte y diseño más importantes del mundo. Fue nombrado en honor a la Reina Victoria y el Príncipe Alberto. Alberga una vasta colección que abarca 5,000 años de arte, con piezas que van desde textiles y moda hasta esculturas y objetos de diseño.

Sin embargo, el museo ahora busca expandir sus horizontes sumergiéndose en la cultura pop contemporánea a través de 5 nuevas vacantes, incluida una centrada en el fervor que rodea a Taylor Swift. Así, buscan anticiparse a la etapa europea de su aclamada gira The Eras Tour, prevista para iniciar el 9 de mayo del 2024.

Las otras posiciones de trabajo se enfocarán en otras áreas variadas y curiosas: el lenguaje universal de los emojis, la amada y a veces odiada moda de los crocs, el innovador arte del tufting y el deslumbrante mundo del drag. Con esto, el museo busca celebrar la diversidad, creatividad y relevancia de la cultura pop en la actualidad. Su objetivo es contribuir en la creación de futuras colecciones que resalten estos fenómenos culturales.



Los interesados podrán postularse a estas posiciones de trabajo a través del sitio web del museo. La fecha límite es el 7 de marzo del 2024. Las vacantes son por tiempo parcial y operan bajo un contrato cero horas.

La cantante de 34 años ha alcanzado nuevos niveles de fama y reconocimiento, especialmente tras el inicio de su gira Eras en 2023. Además, fue nombrada “Persona del Año” por TIME.

Este fenómeno musical y cultural ha inspirado la creación de nuevos trabajos dedicados específicamente en la cantante. Muestra de ello es el reportero de Taylor Swift para USA Today, una posición que generó gran revuelo en redes sociales.

Lo cierto es que es una oportunidad única para que los admiradores de Swift ayuden a preservar su fandom en una de las instituciones más respetadas de Londres. Sin duda marcará un emocionante cruce entre la música pop y el mundo del arte y diseño.