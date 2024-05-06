Amazon Pet Day: qué es y cuáles son los artículos en descuento que debes comprar para tu mascota

¡Se acerca el Amazon Pet Day 2024! Si eres un amante de los animales o tienes mascotas en casa, debes estar atento, pues este 7 y 8 de mayo la plataforma de venta en línea Amazon tendrá ofertas exclusivas y descuentos de hasta el 40% que debes aprovecahar para conseguir todo aquello para cuidar y mimar de tu tu mascota.

Te decimos todo lo que debes saber para conseguir alimentos, juguetes, artículos de uso diario, para tu fiel amigo, sin importar si es perro, gato, cobayo, ave, pez o tortuga. También te compartimos una lista con aquellos productos y artículos para mascota que no pueden faltar en tu carrito de compras y aprovechar mejor estos ahorros.

¿Qué es el Amazon Pet Day?

En el marco de las celebraciones del Mes Nacional de las Mascotas, Amazon lleva a cabo una venta especial de 48 horas donde encontrarás electrónicos, juguetes, alimento, ropa, muebles y todos aquellos artículos que tu mascota necesita a un precio más bajo. El Amazon Pet Day 2024 inicia el 00:01 del 7 de mayo y finaliza a las 11:59 del 8 de mayo.

¿Esta venta es exclusiva para miembros?

No. Amazon Pet Day está abierto para todos los usuarios, aunque no seas miembro de Amazon Prime. Sin embargo, con la membresía puedes disfrutar de beneficios como el envío gratis, lo que te ayudará a ahorrar aún más.

¿Qué artículos para mascota me conviene comprar?

Alimentos y suplementos

Entre todas las cosas que no deben faltarle a nuestras mascotas hay una primordial: su alimento y suplementos. Aprovecha estas 48 horas de descuento en Amazon Pet Day para conseguir croquetas, comida húmeda, golosinas, semillas, probióticos y suplementos para que tengan una nutrición ópitima.

Algunas de las marcas favoritas de alimento para perro y gato en rebaja son: Purina Pro Plan Veterinary Diets, JustFoodForDogs, Rachel Ray Nutrish, Bundle & Joy, Merrick, Purina Fancy Feast, Purina Tidy Cats, MOVOFLEX, Pet Honesty, FRONTLINE y Virbac.

Artículos que te ayuden a mantener limpia a tu mascota

Es cierto que no siempre podemos llevar a nuestras mascotas a baño o al peluquero, así que este es un buen momento para que compres artículos que te ayuden a mantenerlos limpios en todo momento fácil y sin lastimar su piel.

Incluye en tu carrito de compras uno de estos increíbles cepillos para bañar a tu perro en casa sin dañar su piel:

Si estás sufriendo porque tu peludo deja sus huellitas llenas de tierra en tu piso y tapetes, este accesorio te servirá mucho mejor que las toallitas húmedas. ¡Anótalo en tu lista de compras!

Electrónicos: gps y cámara de vigilancia para mascotas en descuento

En ocasiones las mascotas que sufren ansiedad por separación logran escapar. Para prevenirlo una de las mejores compras que puedes hacer en Amazon Pet Day 2024 es un GPS o rastreador que te mostrará la ubicación y actividad de tu peludo en todo momento.

Otra de las preocupaciones más grandes de quienes tenemos mascota es salir de casa y dejarlas esperándonos. Si has estado pensando en comprar una cámara para vigilar a tu fiel amigo pero te parecen muy caras, te tenemos una noticia pues las cámaras wi-fi con juguete láser para mascotas tendrá hasta un 35% de descuento.

¿Cómo encontrar las mejores ofertas de Amazon Pet Day 2024?

La compañía ya ha dejado ver en su sitio web algunos de los descuentos que tendrán durante este día. Desde comida y suplementos para perros, gatos, aves y cobayos, hasta productos para mimarlos o construirles un hábitat de lujo, encontrarás precios rebajados hasta el 40%.

3 consejos para encontrar descuentos en Amazon Pet Day

1. Configura tu Alexa: Si cuentas con este dispositivo ligado a tu cuenta de Amazon primero coloca en tu carrito los artículos para mascota que deseas comprar y pídele que te avise cuando baje el precio.

2. Permite las notificaciones: Entra a la configuración de tu teléfono y permite que la aplicación de Amazon pueda notificarte de todos los descuentos que tendrá durante estas 48 horas y no perderte ninguno.

3. Compara: Aunque una oferta parezca tentadora, no te fíes. Compara precios entre una y otra marca, así como las reseñas para conocer la calidad del producto y comparar entre ellos. Esta es la mejor forma de encontrar la mejor opción para tu mascota cuidando tu dinero.

Estamos seguros que esta guía definitiva para sacar provecho de las ofertas del Amazon Pet Day 2024 te ayudará a conseguir los mejores descuentos para que tu mascota viva como lo merece.

