¿Quieres salir a correr por primera vez? 8 tips para iniciarte como una runner
¿Quieres comerzar a correr y no morir en el intento? Los siguientes tips son básicos para integrar el ejercicio a tu vida.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Correr es una de las actividades físicas más populares y beneficiosas para la salud, pero el proceso para hacerlo un hábito y parte de tu vida puede parecer intimidante a muchas personas. Para evitarlo, te daremos los tips más efectivos con el fin de que pronto puedas convertirte en toda una runner en poco tiempo.
Aquí te presentamos algunos tips para salir a correr e iniciar un hábito como runner de manera sencilla:
Comienza con distancias cortas
Seguramente has visto cómo las influencers muestran que logran correr largas distancias en menos de una hora, pero lo mejor es no intentar hacer lo mismo, ya que tu cuerpo necesita tiempo para poder lograrlo. En su lugar, comienza con pequeños pasos, como caminar o correr a un ritmo lento.
A medida que te sientas más cómoda, puedes aumentar la velocidad y la distancia. Verás que con el paso de las semanas podrás aguantar más con un ritmo completamente diferente al que empezaste.
La música es motivación
Tu música favorita puede ayudarte a mantener una buena motivación al correr. Verás que con una buena playlist tendrás más energía para correr, pero si prefieres escuchar podcasts, son también un gran apoyo auditivo.
Investiga la técnica para correr
La técnica para correr, aunque parezca simple, es fundamental para evitar lesiones y optimizar el rendimiento. Esto incluye mantener una postura correcta y una respiración adecuada. Es importante conocer y aplicar estas técnicas para evitar accidentes y maximizar los beneficios del ejercicio.
Crea un plan de entrenamiento
Organizarte al hacer ejercicio es vital para convertirlo en un hábito, lo mismo aplica para correr. Se recomienda crear un plan de entrenamiento que incluya días de carrera y días de descanso para mantener la motivación.
Encuentra un lugar seguro y plano
Antes de empezar a correr, es importante hacerlo en un lugar al aire libre donde te sientas segura, como un parque o una avenida iluminada. También es vital que sea un terreno plano, ya que si comienzas en un lugar con subidas empinadas y bajadas, tu energía se agotará más rápido.
Escucha a tu cuerpo
El cuerpo es un templo sabio y sabe comunicarse contigo cuando se encuentra exhausto, por lo que debes prestar atención a las señales que manda cuando tiene dolor o fatiga extrema. No te exijas demasiado en tus primeras veces corriendo, verás que el progreso vendrá con el tiempo.
Disfruta de tu tiempo corriendo
No veas esta actividad como un castigo o algo que simplemente sirva para estar en forma. De hecho, si lo haces de manera positiva podrás conectar contigo y disfrutar del aire libre.
¿Correr no es lo tuyo? Abandónalo
Si en un inicio pensaste que correr sería perfecto para ti, pero a pesar de que llevas tiempo haciéndolo no encuentras gusto en hacerlo, lo mejor es no tratar de convencerte de que sí. Recuerda que existen miles de deportes y seguramente encontrarás alguno completamente de tu agrado.