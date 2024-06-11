Lifestyle
Ejercicio físico

¿Quieres salir a correr por primera vez? 8 tips para iniciarte como una runner

¿Quieres comerzar a correr y no morir en el intento? Los siguientes tips son básicos para integrar el ejercicio a tu vida.

Lili Diaz's profile picture
Por:Lili Diaz
Correr es una de las actividades físicas más populares y beneficiosas para la salud, pero el proceso para hacerlo un hábito y parte de tu vida puede parecer intimidante a muchas personas. Para evitarlo, te daremos los tips más efectivos con el fin de que pronto puedas convertirte en toda una runner en poco tiempo.

Aquí te presentamos algunos tips para salir a correr e iniciar un hábito como runner de manera sencilla:

Comienza con distancias cortas

Seguramente has visto cómo las influencers muestran que logran correr largas distancias en menos de una hora, pero lo mejor es no intentar hacer lo mismo, ya que tu cuerpo necesita tiempo para poder lograrlo. En su lugar, comienza con pequeños pasos, como caminar o correr a un ritmo lento.

A medida que te sientas más cómoda, puedes aumentar la velocidad y la distancia. Verás que con el paso de las semanas podrás aguantar más con un ritmo completamente diferente al que empezaste.

Imagen iStock

La música es motivación

Tu música favorita puede ayudarte a mantener una buena motivación al correr. Verás que con una buena playlist tendrás más energía para correr, pero si prefieres escuchar podcasts, son también un gran apoyo auditivo.

Mujer corriendo
Mujer corriendo
Imagen Shutterstock

Investiga la técnica para correr

La técnica para correr, aunque parezca simple, es fundamental para evitar lesiones y optimizar el rendimiento. Esto incluye mantener una postura correcta y una respiración adecuada. Es importante conocer y aplicar estas técnicas para evitar accidentes y maximizar los beneficios del ejercicio.

Mujer corriendo
Mujer corriendo
Imagen iStock

Crea un plan de entrenamiento

Organizarte al hacer ejercicio es vital para convertirlo en un hábito, lo mismo aplica para correr. Se recomienda crear un plan de entrenamiento que incluya días de carrera y días de descanso para mantener la motivación.

Yellow blank notepad on office wooden table exercise concept
Yellow blank notepad on office wooden table exercise concept
Imagen Grosby Group

Encuentra un lugar seguro y plano

Antes de empezar a correr, es importante hacerlo en un lugar al aire libre donde te sientas segura, como un parque o una avenida iluminada. También es vital que sea un terreno plano, ya que si comienzas en un lugar con subidas empinadas y bajadas, tu energía se agotará más rápido.

Escucha a tu cuerpo

El cuerpo es un templo sabio y sabe comunicarse contigo cuando se encuentra exhausto, por lo que debes prestar atención a las señales que manda cuando tiene dolor o fatiga extrema. No te exijas demasiado en tus primeras veces corriendo, verás que el progreso vendrá con el tiempo.

Tired young sporty woman having rest after workout, sitting on floor at gym , over grey background.
Tired young sporty woman having rest after workout, sitting on floor at gym , over grey background.
Imagen Grosby Group

Disfruta de tu tiempo corriendo

No veas esta actividad como un castigo o algo que simplemente sirva para estar en forma. De hecho, si lo haces de manera positiva podrás conectar contigo y disfrutar del aire libre.

predicciones horoscopos chino perro 21
predicciones horoscopos chino perro 21
Imagen Shutterstock

¿Correr no es lo tuyo? Abandónalo

Si en un inicio pensaste que correr sería perfecto para ti, pero a pesar de que llevas tiempo haciéndolo no encuentras gusto en hacerlo, lo mejor es no tratar de convencerte de que sí. Recuerda que existen miles de deportes y seguramente encontrarás alguno completamente de tu agrado.

Tired, running and sweat with woman at nature park for workout, cardio or endurance training. Exhausted, breathing and fatigue with girl runner
Tired, running and sweat with woman at nature park for workout, cardio or endurance training. Exhausted, breathing and fatigue with girl runner
Imagen Grosby Group
