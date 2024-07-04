Lifestyle
Ejercicio físico

Este es el secreto de Ángela Aguilar para tener cuerpo de reloj de arena (y no son los rellenos)

La hermana de la cantante, Aneliz, compartió una foto en donde se puede ver qué hace Ángela para tener su curvilínea figura.

Alexandra Gómez's profile picture
Por:Alexandra Gómez
Desde que Ángela Aguilar hiciera público su noviazgo con Christian Nodal, no ha dejado de ser el centro de atención; pero no sólo su vida personal ha sido blanco de críticas, también su cuerpo.

Hace varias semanas se hizo viral un video de TikTok que sugiere que la cantante usa rellenos de esponjas para acentuar y realzar las curvas de su cadera y glúteos. Este clip desató fuertes comentarios y memes contra la intérprete.

Sin embargo, su hermana reveló sin querer el secreto de la autonombrada ‘Princesa del regional mexicano’ para tener una figura de reloj de arena. En sus historias de Instagram se puede ver una imagen donde las jóvenes aparecen posando con ropa deportiva y en un estudio de pilates.

Las hermanas se tomaron una foto después de practicar pilates.
Las hermanas se tomaron una foto después de practicar pilates.
Imagen Intagram @anelizaguilar


Este detalle no pasó desapercibido para los cibernautas, quienes inmediatamente aseguraron que la verdadera razón del escultural cuerpo de Ángela es esta disciplina y no las esponjas estéticas de las que se la ha señalado de usar.

Esta instantánea dejó ver que la cintura de 60 cm de Ándela es gracias a la rutina de ejercicios y al uso del reformer, la cama con bandas elásticas que aparece en la foto y se usa en este tipo de actividades físicas.

Beneficios de hacer pilates

Los pilates fortalecen el núcleo del cuerpo, mejoran la flexibilidad y tonifican los músculos. Esta práctica, desarrollada por Joseph Pilates, se centra en el fortalecimiento del core, que abarca los músculos abdominales, lumbares, de la pelvis y los glúteos.

Combinan movimientos controlados con un ritmo de respiración específica y pueden realizarse tanto en el suelo como con equipos especializados.

Imagen Shutterstock


En los últimos años, se han vuelto muy populares entre las celebridades por sus múltiples beneficios, que incluyen mejorar la condición física general, aliviar dolores de espalda y aumentar la fuerza y resistencia muscular.

La regularidad en la práctica de pilates garantiza resultados visibles y duraderos, tal y como ha demostrado Ángela al ejercitarse con este método.

Practicar pilates es una excelente manera de contrarrestar la pérdida de masa muscular que comienza a partir de los veinte años, la cual se reduce aproximadamente un 1 por ciento anualmente.

Este ejercicio no solo estimula los músculos de manera efectiva, sino que proporciona beneficios significativos como la reducción de la rigidez y la inflamación, así como la la regulación de la temperatura corporal.

Al fortalecer los músculos, también se favorece la circulación sanguínea y se promueve la secreción de hormonas rejuvenecedoras, lo que mejora la salud general del cuerpo a largo plazo.

Relacionados:
Ejercicio físicoSaludBellezaEjercicios en casaÁngela AguilarEstilo de Vida

