Acaba con la tristeza y la ansiedad usando sólo la punta de tus dedos: la técnica del Tapping

Tristemente, la vida tan acelerada que vivimos ahora no nos deja tiempo para la relajación, la meditación y, mucho menos, para la introspección. Afortunadamente existen diversas alternativas que fácilmente se ajustan a tu ritmo de vida, por ejemplo la técnica Tapping o EFT (del inglés Emotional Freedom Technique) que te ayuda a reducir la ansiedad, entre otros.

Se trata de una técnica de liberación emocional que se basa en la premisa de que todos los problemas, sean del tipo que sean, tienen su raíz en un desequilibrio energético. Su objetivo es eliminarlo a través de suaves golpes en puntos estratégicos del cuerpo. Sigue leyendo para que está en la punta de tus dedos y que es muy fácil que se haga presente en tu vida.

¿Qué es la Técnica Tapping?

El Tapping o EFT es un método que promete reducir y hasta acabar con la ansiedad y la tristeza. Esto porque se basa en la medicina china y en los principios de la acupuntura, pero en lugar de agujas se utilizan los dedos dando pequeños golpes en puntos específicos.



Virginia Benavente, especialista en EFT y Master en Programación Neurolingüística (PNL), explica que las energías y emociones negativas quedan atrapadas en los diferentes puntos energéticos que tenemos en nuestro cuerpo, por lo que al dar golpecitos se libera la emoción y la persona recupera su neutralidad.

En tanto, Claudia Yáñez, psicóloga y especialista en bioneuroemoción y Tapping asegura que al golpear los puntos de tratamiento con la intención de solucionar un problema en particular, se produce una liberación emocional o un desbloqueo devuelve el equilibrio físico, mental y emocional que había sido alterado por algún problema, trauma,, creencia, etc.

Puntos clave del Tapping para la ansiedad y tristeza

Coronilla de la cabeza

Extremo interior de la ceja

Los extremos de los ojos

Hueso que hay debajo de los ojos

Entre la nariz y el labio superior

Entre la barbilla y el labio inferior

Cuello, en el comienzo de la clavícula

Debajo de la axila

Costillas superiores

El lateral de la mano

¿Cómo hacerlo correctamente?

La ventaja de esta técnica es que es muy fácil, la puedes hacer tú misma en el momento que mejor lo creas y es realmente efectiva. Para iniciar solo debes:

Identificar y plantear el problema que se quiere tratar con una frase sencilla y comprensible.

Mientras pronuncias en voz alta la frase, golpea suavemente los puntos del cuerpo mencionados anteriormente.

Luego de “tappear” el problema realiza una reprogramación positiva. Vuelve a dar golpecitos pero repitiendo frases positivas y optimistas en torno a tu problema: elijo dormir bien para recuperar energía, merezco descansar, di lo mejor de mí hoy, etc.

Para finalizar la sesión, inhala, exhala y agradece.

Tips para que el Tapping funcione

La duración dependerá del tipo de problema a tratar.

No te preocupes mucho por la precisión de los puntos.

Puedes hacer las rondas que desees con las frases que quieras.

Puedes utilizar las dos manos y golpear cualquier zona del cuerpo.

Elige un mensaje cotidiano y natural que puedas entender fácilmente (no rebuscado). Si necesitas inspiración te dejamos una lista con 10 decretos o frases para la mente que te ayudan a elevar tu salud y calidad de vida.

Este práctico ejercicio solo te toma 5 minutos de tu día, pero te aseguramos que le cambiará la perspectiva a tu vida.

