¿Sientes que te caes cuando duermes? Existen 3 razones científicas por las que sucede

Es probable que alguna vez te hayas despertado súbitamente tras soñar con caer al vacío. Quizá también hayas sentido un pequeño salto cuando comienzas a conciliar el sueño y de la nada tu cuerpo se sacude, pero ¿sabes por qué te sucede esto?

Este fenómeno es conocido como un mioclono del sueño o una sacudida hípnica. Y no debes preocuparte, es más normal de lo que crees. Se estima que el 70% de la población mundial lo ha experimentado de una forma u otra.

Es verdad que cuando este fenómeno ocurre generalmente te queda una sensación extraña. También puede llegar a asustarte si soñabas con caer de una altura elevada, como de las escaleras, un ascensor o a un abismo en un carro, por ejemplo. Lo cierto es que, no debes preocuparte, esta sacudida hípnica no representa un riesgo para la salud. Solo en casos muy raros es necesario visitar a un doctor especialista en trastornos del sueño

Los científicos hasta ahora no han identificado con exactitud lo que causa estos espasmos al dormir, pero aquí te presentamos las razones más aceptadas del por qué ocurren estas sacudidas mientras dormimos.

¿Por qué sentimos que nos caemos al adormir?

1. El cerebro se confunde



Se cree que la sacudida hípnica es una confusión en el cerebro. A medida que los músculos se relajan rápidamente al dormir, el cerebro puede interpretar erróneamente esta sensación como señal de que el cuerpo está cayendo. Esto desencadena un reflejo de sobresalto o una sacudida para “salvar” al cuerpo.

2. Método de supervivencia



Otra teoría apunta a que es un mecanismo de supervivencia desarrollado tras miles de años de evolución. La idea es que permitía a nuestros antepasados verificar la posición en que iban a dormir, por ejemplo, si estaban bien asegurados en lo alto de un árbol.

3. Parálisis del cuerpo



Los científicos también explican que cuando se pasa a la etapa de sueño, dejando el control activo que se tiene del cuerpo, pasas a un estado de relajación y eventual parálisis corporal. Es decir, la sacudida que sentimos puede ser una señal del cambio entre el sistema de activación reticular del cerebro (que nos mantiene en vigilia) y el núcleo ventrolateral preóptico (el que inhibe la transmisión de señales al cuerpo para poder dormir).

¿Qué lo puede causar y cómo manejarlo?

Aunque las sacudidas hípnicas son generalmente inofensivas, pueden ser molestas y perturbar tu sueño. Aquí hay algunos consejos para ayudarte a manejarlas:





Reduce el estrés y la ansiedad: Prácticas como la meditación, el yoga y la respiración profunda pueden ayudar a calmar la mente y el cuerpo antes de dormir.

Crea una rutina relajante para dormir: Haz cosas que te relajen antes de acostarte. Leer o tomar un baño caliente, te hará tener una transición suave hacia un sueño reparador.

Evita estimulantes: Limita el consumo de cafeína y dile adiós a las pantallas electrónicas (celular, tablet o televisión) antes de dormir, ya que interferirán con la calidad de tu sueño.

Así es que la próxima vez que sueñes que estás cayendo y despiertes de un salto, ya sabes que se trata de una sacudida hípnica. Reflexiona en qué pudo ocasionarla. Puede que hayas estado bajo mucho estrés, por lo que deberías intentar volver a dormir y descansar.



