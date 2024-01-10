Tu rostro envejece a causa de estos 5 hábitos cotidianos (la mayoría son fáciles de abandonar)

Si hay algo que no podemos cambiar, es el proceso natural de envejecimiento de nuestro cuerpo. Es una realidad que a todas las personas nos saldrán arrugas y líneas de expresión inevitablemente. Pero, hasta cierta edad, podemos minimizar su efecto y prevenir el envejecimiento prematuro.

Lo primero que pensamos cuando hablamos de arrugas y manchas en el rostro es que son causadas porque nos exponemos mucho al sol o por olvidarnos de desmaquillarnos antes de dormir, pero aunque no lo creas, existen otros factores que quizá no sean tan obvios.

6 hábitos que debes eliminar para mantener tu piel joven y saludable

1. Dormir boca abajo



Quizá hayas visto anuncios sobre fundas de almohada suaves que previenen el envejecimiento. Y si bien varios de estos no tienen fundamento, sí hay ciencia detrás de esto. Aprender cómo dormir correctamente para evitar que te salgan arrugas es importantísimo.

Cuando te levantas y tienes la cara marcada por los dobleces de la almohada, se crean unos surcos que no son nada buenos. «Son causados por la fricción de la piel contra la funda, y por la rotura del colágeno y del tejido elástico», dice para Allure Debra Jaliman, dermatóloga y autora de Skin Rules. Dormir de lado y con la cara sobre la almohada puede causar que estas arrugas sean permanentes, debido a que lo haces constantemente.

Además, la gravedad también juega un papel en el proceso de envejecimiento. Hay efectos inmediatos de dormir en esta posición: hinchazón y bolsas en los ojos, que están causados por la gravedad, que hace caer los fluidos de tu cara. Con el tiempo, dormir en esta posición provoca flacidez en todo el rostro, según explica Purvisha Patel, dermatóloga y fundadora de Visha Skincare, para Women’s Health.

2. No tener una rutina de limpieza



Limpiar tu rostro antes de ir a la cama es esencial para remover no solo el maquillaje, también la suciedad y el sudor que se han acumulado durante el día, que pueden tapar tus poros y causar brotes en la piel.

Sin embargo, de acuerdo a ELLE, limpiar demasiado el rostro puede llevar directamente al envejecimiento prematuro. Debes limpiar el rostro en la mañana y en la noche, nada más, con productos ideales para tu tipo de piel, usando agua tibia.

3. Usar demasiados productos diferentes



En lo que al cuidado del rostro se refiere, tu rutina debe ser minimalista. «Los productos que contienen retinol son usados contra las arrugas, y si se mezclan con otros que tienen peróxido de benzoilo para tratar el acné pueden provocar que se reseque y se irrite la piel», dice Patel. Quédate con los productos que ya conoces y que sabes que funcionan para tu tipo de piel.

4. No hidratarte



«El agua es un importante componente de la piel y de las estructuras por debajo de ella», explica Patel. La deshidratación, a corto plazo, causa piel reseca que aparece hundida y arrugada, sobre todo en el área de los ojos. A largo plazo, la deshidratación provoca pérdida de elasticidad de la piel.

5. Fumar



El hábito de fumar acelera el proceso de envejecimiento, según la American Academy of Dermatology. Probablemente, mucha gente no sepa que fumar es la causa de que su piel se vea caída y apagada, además de tener más arrugas que otras personas de su edad. Mucha gente que deja de fumar reporta que su piel se ve mucho más sana luego de abandonar este hábito, que además es dañino para la salud en general. Proteger tu piel a tiempo puede darle una oportunidad de regenerarse.

6. Comer demasiado azúcar



El azúcar que no puede ser procesado por el hígado puede irse directamente al colágeno; el cuerpo interpretará estas células como dañadas e intentará eliminarlas. « El colágeno y la elastina otorgan a la piel una estructura de soporte», explica Anjali Mahto, dermatóloga y vocera de la British Skin Foundation para ELLE. Perder colágeno es un proceso natural que hace que la piel se vaya «desinflando», pero puede ser acelerado por estos hábitos.

Más consejos que te ayudarán a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel

Además de evitar estos hábitos, existen rutinas diarias que puedes adoptar para cuidar la salud de tu piel y prevenir las arrugas:





Limpieza e hidratación: Mantén una rutina de cuidado de la piel que incluya limpieza e hidratación diarias.

Antioxidantes y cremas antienvejecimiento: Utiliza productos que contengan antioxidantes y componentes antienvejecimiento, como el retinol.

Ejercicio regular: La actividad física aumenta la circulación de la sangre, lo que ayudará a mantener tu piel saludable y radiante.

Realizar pequeños cambios en tu estilo de vida puede tener un gran impacto en la salud de tu piel. Por ejemplo, dedicar unos minutos al día para relajarte o meditar puede disminuir tus niveles de estrés y su impacto en tu rostro. Igualmente, elegir snacks saludables y beber más agua mejorará la hidratación y nutrición de tu piel.





Cuidar tu piel y prevenir el envejecimiento prematuro no tiene que ser complicado o costoso. Solo necesitas identificar y modificar hábitos cotidianos dañinos. Recuerda, nunca es demasiado tarde para empezar a cuidarte y hacer cambios positivos en tu vida. Con estos consejos, podrás no solo lucir un rostro más joven, sino también mejorar tu salud y bienestar general.

