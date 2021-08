8 películas y series de estreno que debes ver en agosto en streaming o en cines

Este mes, los amantes del misterio descubrirán 'Gone For Good', la adaptación de la novela escrita por Harlan Coben, que sigue a Guillaume Lucchesi, quien después de haber superado la pérdida de su madre y su hermano deberá enfrentar la misteriosa desaparición de Judith, su novia. En la búsqueda descubrirá los secretos que le han guardado sus amigos y familiares. Netflix también ha adaptado otros libros del autor: 'The Woods', 'Safe', 'Innocent' y 'The Stranger'.