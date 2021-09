Cómo verte bonita ¡en segundos! | La Insider

Los ojos abiertos, brillantes y luminosos dan sensación de bienestar. Existen muchos tips para que tu mirada refleje felicidad. Si amaneces con los ojos rojos, utiliza gotas aprobadas por la FDA; no abuses, no las uses diario. Para hacerlos más grandes, lo mejor es rizar las pestañas. El rizador es perfecto para hacer este trabajo, pero si sientes que no quedaron con la curvatura perfecta, siempre puedes aplicar la técnica de las mamás mexicanas : la cuchara.