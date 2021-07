Fakealert: cómo usar postizos sin que se noten | La Insider

Otras fake pero que no se ven nada fake son las de Loveseen. Son más caras, sí, pero vale la pena la inversión. Las inventó la creativa Lena Lyons, quien tiene una condición que no la deja tener pestañas ni cejas. Sus creaciones tienen distintas formas, hechas para diferentes tipos de ojo y se ven extremadamente naturales; es más, las puedes comprar en color café o negro. Son perfectas para quienes tienen las pestañas de color muy claro o para quienes no quieren un look dramático.