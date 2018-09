Viudo de Hiromi revela que está “aprendiendo otra vez a vivir” luego de la muerte de la actriz y su hija

"Estoy aprendiendo otra vez a vivir", confiesa con una sonrisa, aunque no niega que también tiene días malos en los cuales solo piensa en morirse . Notamos que en la mano izquierda ya no lleva su argolla de matrimonio; ahora usa un anillo casi idéntico en el dedo medio de la mano derecha.



"Fue reconfortante recibir mensajes de la gente, muchos de ellos tuvieron compasión de mí, por lo que estaba pasando, algunas personas me contaban sus pérdidas para que yo no me sintiera tan mal”.