Tras el abucheo: Luis Miguel reacciona en Instagram a su 'comeback' en los Latin GRAMMY

No estuvo en los Latin GRAMMY, pero no importó. Luis Miguel fue protagonista en la 19 entrega de los premios más importantes de la música latina gracias a su disco '¡México por siempre!', que se alzó con los galardones de Mejor Álbum del año y Mejor Álbum Música Ranchera/Mariachi, 13 años después de recibir su última presea en este evento. La gente quería ver a 'El Sol', pero como suele ser habitual en él en este tipo de ceremonias, no compareció. Aunque no fuera una sorpresa, hizo que reinara el desencanto durante unos segundos.