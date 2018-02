“Siempre seremos una familia”, así se expresa Geraldine Bazán de Gabriel Soto

"No puedo hablar mucho, evidentemente vengo con mis hijas (...) Ya basta de difamación, nadie me creyó, nadie me creía y salí a dar la cara varias veces. La prensa seguía especulando y el daño moral que nos hicieron a mí y a mi familia es irreparable", comentó el actor de 45 años de edad a su llegada con sus hijas. Foto: Instagram/@gabrielsoto | Univision

0 Compartir