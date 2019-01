Las 10 nominaciones de 'Roma' al Oscar: qué categorías son, quiénes son los candidatos y cómo se llaman sus rivales

El 22 de enero de 2019 la película 'Roma' logró varios hitos para la cinematografía mexicana en los premios de la Academia de Hollywood. Empató con la cinta taiwanesa 'Crouching Tiger, Hidden Dragon' (2000) como el largometraje de habla no inglesa en tener más nominaciones a un Oscar: 10 en total; su actriz principal Yalitza Aparicio, obtuvo una candidatura a Mejor actriz, la segunda mexicana en hacerlo (Salma Hayek fue la primera) y confirmó el estado de gracia de los cineastas mexicanos que ahora son los rivales a batir en la categoría de dirección.

En esta ocasión, el realizador Alfonso Cuarón y su oda a las trabajadoras domésticas indígenas en México es la gran favorita al Oscar junto a 'The Favourite', que también fue reconocida con 10 candidaturas.

Estas son las categorías que disputa 'Roma' en la edición 91 de los Oscar:





Mejor película

Mejor película extranjera

Mejor actriz

Mejor actriz de reparto

Mejor director

Mejor guión original

Mejor diseño de producción

Mejor fotografía

Mejor edición de sonido

Mejor mezcla de sonido

Las fotos de Yalitza Aparicio en los Globos de Oro la noche que triunfó 'Roma' Cargando galería

La película que hace solo unos días se convirtió en la segunda cinta mexicana en ganar como película extranjera en los Globos de Oro se mide en la categoría de Mejor película en los Oscar a 'Black Panther', 'BlacKkKlansman', 'Bohemian Rhapsody', 'The Favourite', 'Green Book', 'Vice', 'Roma' y 'A Star Is Born'. Mientras que en la de Mejor película extranjera sus rivales son: 'Capernaum' (Líbano), 'Cold War' (Polonia), 'Never Look Away' (Alemania) y 'Shoplifters' (Japón).

La gran sorpresa la dio Yalitza Aparicio, la maestra mexicana que en su debut como actriz en 'Roma' logró su primera nominación al Oscar como Mejor actriz. Aparicio compite con grandes nombres de la industria del entretenimiento de EEUU como Glenn Close ('The Wife'), Melissa McCarthy ('Can You Ever Forgive Me?'), Olivia Colman ('The Favourite'), y Lady Gaga ('A Star is Born').

Marina de Taviria, quien interpreta a Sofía en 'Roma', aspira al título de Mejor actriz de reparto, al igual que Amy Adams ('Vice'), Regina King ('If Beale Street Could Talk') y Emma Stone y Rachel Weisz, ambas por sus interpretaciones en 'The Favourite'.

Por su parte Cuarón está nominado junto a Spike Lee ('BlacKkKlansman'), Adam McKay, ('Vice'), Yorgos Lanthimos ('The Favourite') y a Pawel Pawlikowski ('Cold War') por el galardón al Mejor director.

El filme sobre las empleadas domésticas indígenas en la década de 1970 en México también es una de las favoritas para ganar el Oscar al Mejor guion original, premio que iría a las manos de Cuarón. Para lograrlo, tendría que superar en votaciones a las otras nominadas en esa categoría: 'The Favourite', 'First Reformed;, 'Green Book' y 'Vice'.

En Mejor fotografía, Cuarón tiene como rivales a batir a Lukasz Zal ('Cold War'), Robbie Ryan ('The Favourite'), Caleb Deschanel ('Never Look Away') y Matthew Libatique ('A Star is Born').

En Mejor diseño de producción, 'Roma' compite con 'Black Panther', 'The Favourite', 'First Man' y 'Mary Poppins Returns'; mientras que en Mejor edición de sonido la categoría la completa 'Black Panther', 'Bohemian Rhapsody', 'First Man' y 'A Quiet Place'. El premio de Mejor mezcla de sonido irá para una de las siguientes películas: 'Roma', 'Black Panther', 'Bohemian Rhapsody', 'First Man' o 'A Star is Born'.

La entrega número 91 de estos galardones se celebrará el próximo 24 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles.