'Roma', la máxima ganadora en la gala de los Critics' Choice Awards 2019

En las categorías de interpretación, Christian Bale se llevó el trofeo al mejor actor ('Vice') y Lady Gaga ('A Star is Born') y Glenn Close ('The Wife') compartieron la estatuilla a la mejor actriz. Gaga, además, triunfó en el campo de mejor canción, por el tema 'Shallow'.

Asimismo, Mahershala Ali ('Green Book') y Regina King ('If Beale Street Could Talk') salieron victoriosos como mejores actores de reparto. 'The Favourite', con Olivia Colman, Rachel Weisz y Emma Stone, obtuvo el reconocimiento al mejor reparto.