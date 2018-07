La princesa Eugenie revela su dolorosa enfermedad a través de Instagram

“Es el Día Internacional de la Concienciación sobre la Escoliosis y estoy muy orgullosa de compartir mi radiografía por primera vez. También quiero honrar al increíble personal del Royal National Orthopaedic Hospital que trabaja sin descanso para salvar vidas y hacer mejorar a la gente. Me han hecho mejorar y estoy encantada de ser su mecenas de la Redevelopment Appeal… Para saber más sobre mi historia visita esta web ”.



“En 2002 me diagnosticaron escolimosos y me dijeron que necesitaba una cirugía correctiva. Fue una perspectiva aterradora para una niña de 12 años, todavía recuerdo vívidamente lo nerviosa que me sentí en los días previos a la operación”.