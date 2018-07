Escándalo en la realeza: una princesa pierde su título tras un traumático divorcio

Juntos, estos jóvenes 'royals', que se enamoraron a los 18 años, tuvieron un bebé en 2005 y luego se casaron (fue por este problema constitucional del gran ducado, que Louis renunció a su sitio en la línea de sucesión ) en una sencilla y cálida ceremonia, formaban parte de la juventud dorada de la realeza europea, hasta que a principios de 2017 estalló una bomba inesperada: Tessy pedía el divorcio de Louis, alegando "diferencias irreconciliables'" y " comportamiento cruel e inusual" , lo que puso a una casa real próspera y discreta, en medio de una tormenta a la que no se le ve final.

De mundos distintos

Sin embargo, el final de su relación no ha sido el único golpe de los príncipes. En julio, Tessy revelaba en sus redes sociales que había perdido un hijo que esperaba con su ex marido, en algún momento después del nacimiento del príncipe Noah y antes de que se hiciera pública la noticia de su separación.

'Cazafortunas'

Al negarse a llevar el divorcio en la corte de Luxemburgo, Tessy complicó la situación al llevarla al tribunal inglés : ahí fue donde se hizo aparente el rencor detrás de la separación de la pareja cuando los ayudantes del príncipe fueron acusados de haber amenazado con prolongar el caso "por años" si la Tessy no se conformaba con una suma preestablecida de pensión para los hijos y una suma aún menor como compensación de un divorcio en el que salieron a relucir infidelidades (por parte de él), maltrato psicológico y otras feas realidades, según reportó el Daily Express de Londres en febrero de 2017.

Tessy y el divorcio

“El divorcio ha sido una de las situaciones más difíciles que tuve que afrontar" declaró ella al Daily Mail "Experimenté los mismos sentimientos y emociones traumáticas cuando perdí a mi tercer hijo . Lloré durante años por estas dos situaciones. Aún así, encontré fuerzas en mis dos niños sanos y felices, que lo son todo para mí. Mi manera de pensar estaba y sigue estando muy clara: centrarme en lo positivo que me rodea, especialmente mis dos hijos, y seguir adelante sin importar lo duro que sea", añadió " Fracasar es natural. Todo depende de lo que saques de ello . Siempre hay una manera de que las cosas sean positivas y constructivas para ti misma, tu familia y la gente que te rodea”.



Tessy, que por una década fue princesa, ha asegurado que no le preocupa perder sus privilegios. Sus hijos tienen la educación asegurada por la corona y siendo menores de edad, la ley le ha otorgado la custodia y guardia completas. No obstante, ella trabaja como embajadora de ONUSIDA. Además, ha co-fundado la ONG Profesores Sin Fronteras y recibe frecuentes visitas de su exsuegra y sus cuñados, quienes desean mantener un vínculo con ella y los niños. Aunque su cuento de hadas no pudo durar y tuvo un final muy desgraciado.