El príncipe Harry siente “pánico” cuando se encuentra con la reina (su abuela) en el palacio

La producción de dos capítulos, que lleva por nombre ‘Queen of the World’ , será estrenada por la cadena británica ITV el 25 de septiembre y mostrará el día a día de la reina, su relación con su familia y su círculo de confianza, así como imágenes de los archivos privados de la casa real.

Un pequeño adelanto de ese material ya circula por internet y, aunque no queda claro el contexto de la conversación, se escucha cómo el príncipe Harry explica que todavía siente “pánico” cuando se encuentra con la Isabel II por los pasillos de palacio.

“Chicos, ustedes han pasado mucho más tiempo en el palacio de Buckingham que yo, y solo habéis estado aquí dos semanas. ¿Ya se han encontrado con la reina? Si de repente se encuentran con ella en el pasillo, no entren en pánico. Yo sé que lo harán. ¡Todos lo hacemos!”, dijo Harry de acuerdo con la cita del diario británico.

Meghan en palacio

“La reina es la monarca que tiene más mundo en la historia y está siendo fascinante ver cómo ella está traspasando su experiencia a las generaciones jóvenes de la familia real. Esta serie no podría llegar en mejor momento, ahora que el duque y la duquesa de Sussex van a embarcarse en su primera gira de la Commonwealth que les lleva a Australia, Nueva Zelanda, y el Pacífico; exactamente 65 años después de la primera gira de la reina”, comentó el productor ejecutivo de ‘Queen of the World’, Nicolas Kent.