Antes de ser reina: la vida que no conoces de Letizia Ortiz

En ese momento Letizia sufrió el rechazo de una parte de los monárquicos, quienes la consideraron indigna de llegar al trono por no llevar 'sangre azul'. Su principal crítico -hasta la fecha incluso- ha sido Jaime Peñafiel , el cronista de la casa real, quien no pierde oportunidad de ponerla en evidencia cada vez que puede.

El pasado de su alteza

La pedida de mano

Como relata Vanity Fair, Letizia fue interrogada acerca de si abandonaría definitivamente su labor como periodista, a lo que ella contestó que "desde hoy queda claro que es un punto y aparte en la labor profesional que he ejercido hasta ahora". Aunque añadió que no lo dejaría inmediatamente, sino de forma gradual, para integrarse a su papel de futura reina (en realidad, no volvió a trabajar en TVE desde ese día). En ese punto, el príncipe de Asturias añadió: "No le va a faltar trabajo, va a tener el día bien ocupado", cuando ella lo cortó tajante: "Déjame terminar".