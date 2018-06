Amor, realeza y cárcel: la historia inesperada de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín

La infanta 'guapa' y el medallista

"Lo que Dios ha unido..."

El escándalo

"... que no lo separe el hombre"

Está previsto que Urdangarín ingrese en prisión esta semana, y Antena 3 reporta que aunque ocurra, su mujer permanecerá a su lado. Esto recuerda la muy famosa canción country de Tammy Wynette, 'Stand by your man', cuya letra dice: "Stand by your man, and show the world you love him", como prueba de que aún si su príncipe no resultó lo esperado, el amor que siente por él la ayuda a sobrellevar cualquier circunstancia adversa.