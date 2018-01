"Pronto recibirás de tu padre y familia paterna lo que has perdido injustamente": Hermana de Julián Gil al pequeño Matías

Aunque no es el mejor cumpleaños mi hermoso príncipe...desde lo más profundo de mi corazón sigo en oración porque puedas tener todo el amor que mereces por derecho divino y el que te han arrebatado , seguimos orando juntos porque la familia que reza unida se mantiene unida y se que pronto podrás recibir de tu padre y familia paterna lo que has perdido injustamente en tu primer año de vida, las cosas cambian y tenemos fe, hay esperanza y confiamos, la justicia divina tarda pero llega...Feliz cumpleaños mi cielo...que Dios te proteja de todo mal y te siga cuidando como hasta hoy, te amo y te envío un abrazo del alma...tu Titi Patty que jamás dejará de apoyar a tu padre hasta ejercer su derecho de darte todo el amor que mereces y el de toda tu familia paterna FUERZA HERMANO! .#lomejorestaporvenir #familiabendecida #masjuntosquenunca #felizcumpleaños #matiasgil

