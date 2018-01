Osvaldo Ríos defiende a Julián Gil y le aclara a Marjorie de Sousa sobre la pensión: “Eso no lo decide ella”

Luego de que Marjorie de Sousa declaró la semana pasada que le devolvería la pensión de su hijo Matías a Julián Gil, Osvaldo Ríos aclaró a la actriz que ella no es quién para tomar una decisión así: “Es un problema que sólo les compete a ellos, lo que si me consta es el proceso y eso (regresar la pensión) no lo decide ella ni lo decide Julián, eso lo decide un tribunal de menores de familia donde el juez va a adjudicar en su momento lo que le corresponde al niño”, expresó el actor puertorriqueño a algunos medios de comunicación que lo entrevistaron en Miami.

El exnovio de Shakira aprovechó los micrófonos que tenía frente a él para defender a su amigo Julián Gil, quien es, dijo, un excelente padre: “Julián es un individuo que no solamente con su hija sino con su hijo Juliancito -y ahora con su hijo Matías- es un excelente padre”.



El primer año de Matías: aquí las fotos íntimas que confirman que es el hijo de Julián Gil Una semana antes de su primer cumpleaños, se reveló el resultado de la prueba de ADN hecha a Matías Gregorio Gil de Sousa y que evidencia sus vínculos con Julián Gil y Marjorie de Sousa. El parecido entre Julián Gil y Matías es evidente, pero la prueba de ADN tuvo que realizarse ante las dudas infundadas que se generaron sobre el origen del menor. El pequeño debutó en el mundo por la puerta grande, el 27 de enero de 2017. Julián Gil y Marjorie de Sousa sorprendieron a mediados del 2016, al anunciar que esperaban un hijo juntos. La en ese entonces pareja, presumió su felicidad y complicidad a través de las redes sociales. "Esta foto la pondremos en mi cuarto 😍 mis papis 😘y yo 😇 nuestras primeras fotos juntos", se leía en la cuenta de Instagram que le fue abierta al bebé antes de nacer. Durante el embarazo de Marjorie, Julián tuvo que viajar a España para la filmación de una película. "Hoy la vida nos pone una prueba a ver de qué estamos hechos", le escribió su papá, sin imaginar que enfrentarían un reto mayor. Cuando se reencontraron, Julián y Marjorie compartieron con todos sus seguidores en las redes sociales el nombre que habían escogido para el bebé. Para Matías se celebraron varios 'baby showers', pues tanto Julián como Marjorie cuentan con muchos amigos y familiares que querían demostrarles su cariño. Desde que sus ojos azules vieron la luz del sol, a Matías lo recibieron las cámaras. Esta imagen corresponde a un video que Julián Gil publicó en su cuenta de Instagram y que evidencia el íntimo momento. Los tres, de manos, el pasado 27 de enero en un hospital de la Ciudad de México. Los actores compartieron en las redes sociales la noticia del nacimiento de su heredero con una tierna foto: "Nos portamos bien 🙌🏻 para q Dios nos regalara la oportunidad de tenerte en nuestras vidas 😍 gracias, gracias, gracias 🙌🏻🙏🏻❤️🍼te amamos @matiasgildesousa #papáymamá #nuestroregalo". Julián Gil le había entregado a Marjorie de Sousa un anillo de compromiso y planificaban la boda para el momento en que Matías estuviera más grande. Durante el primer mes de nacimiento del bebé, Julián Gil presumía sus momentos íntimos con él. Nada hacía sospechar que la relación de Julián y Marjorie se había quebrantado. Un viaje que Julián Gil dio a Japón en marzo de 2017, junto a sus dos hijos mayores -Nicolle, de 30 años y Julián de 21- generó controversia. Algunas personas no entendían cómo el actor dejaba a Marjorie con su recién nacido para irse de viaje. En abril de 2017, Julián Gil y Marjorie se separaron. El dijo que en su relación había una tercera persona y se señaló como la culpable a la mamá de Marjorie de Sousa, Gloria Rivas. Tiempo después de la separación, el color de ojos de Matías generó especulaciones sobre quién era su verdadero padre. Julián Gil y su familia compartían fotos del actor cuando niño, destacando el fuerte parecido con el bebé Matías. Cuando Matías tenía cuatro meses de nacido, Julián Gil comenzó a verlo una hora, a la semana, en un centro de convivencia de la Ciudad de México, pues su única relación con Marjorie era a través de abogados y jueces. Julián Gil dijo que tenía para Matías un abrigo como este que comparte con sus otros dos hijos, pero aún no se lo ha podido entregar. Para eliminar toda duda, Marjorie de Sousa solicitó que al menor se le sometiera a una prueba de ADN que comprobara que Julián Gil es su padre. Julián Gil también solicitó que al pequeño se le sometiera al examen genético que permitiera validar su origen, pues de esa forma no le quedaría ninguna duda cuando Matías creciera y viera las calumnias que se han publicado en internet. Esta imagen la compartió Julián Gil el 14 de noviembre de 2017, cuando la justicia mexicana falló a favor de que se le hiciera la prueba de ADN a Matías. "Que el mundo sepa que eres mi hijo ❤️. Gracias a la justicia mexicana por fallar a nuestro favor y poder demostrar que tú, Matías Gil, llevas mi sangre. Pronto se hará la prueba de ADN como lo pidió el juez. Te amo. Gracias mi Dios🙏🏼". Las hermanas de Julián Gil también han publicado fotos de infancia del actor, señalando el parecido con su sobrino. Julián también ha defendido que sus dos hijos mayores pueden dar fe de lo buen padre que es. Durante los pasados ocho meses, Julián Gil y Marjorie de Sousa han sido incapaces de alcanzar un acuerdo que le permita al actor ver al bebé fuera del centro de convivencia. Julián Gil quiere disfrutar de su hijo con la misma libertad que lo hace Marjorie de Sousa. El viernes 19 de enero de 2018, los resultados del examen de ADN evidenciaron lo que ya se sabía: Matías Gregorio Gil de Sousa es hijo biológico de Julián Gil y no de Gabriel Soto, como se comentaba. Aunque su origen está aclarado, todavía queda en suspenso la relación entre los padres de Matías, que siguen peleando en los tribunales la manutención y las relaciones paternofiliales.



"No me queda la menor duda que seguirá siendo el gran padrazo que ha sido toda la vida, porque lo lleva en la sangre, lo lleva en sus genes, porque de que es buen papá es buen papá”, aseveró Osvaldo, quien a su vez es padre de tres hijos: Guiliano, Osvaldo y Alessandro.

El también actor de 57 años aclaró si es verdad que está buscando un puesto político en su natal Puerto Rico: “ Hay gente que me ha propuesto incursionar en la política y no lo descarto, pero en este momento creo que desde el ámbito social podemos lograr cosas más contundentes. Prefiero ser gobernador de corazón de mi pueblo”.