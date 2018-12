"No tenemos miedo": a pesar de narcomanta, banda Enigma Norteño se presentará en Tijuana

Para el momento del cierre de esta nota, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California con cede en Tijuana, no tenía reportada ninguna amenaza contra la agrupación.

Según empresarios consultados por Univision Entretenimiento, en algunos lugares “caen en la bajeza de poner mantas” para tratar de atemorizar a otros cantantes y así poder poder manipular la oferta y demanda de plazas de moda. “ En Tijuana cualquier artista puede cantar, no se dejen engañar por noticias falsas ” menciona un representante del Cavaly Antro Bar.

Hasta el momento el Grupo agradece los mensajes de apoyo y confían en que no sucederá nada , tal y como lo explica su manager:

“El grupo no tiene ningún tipo de problemas, sin duda es lamentable que pasen este tipo de cosas y no tenemos miedo, los empresarios del lugar hicieron también una investigación y dejaremos que entre empresarios resuelvan sus asuntos, Enigma Norteño no piensa defraudar a sus fans” concluyó.