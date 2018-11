Maribel Guardia denuncia amenazas de muerte tras secuestro y robo a producción de ‘Cleopatra metió la pata’

View this post on Instagram

Hoy secuestraron un camión de la Producción de la obra “Cleopatra metió la pata” cuando íbamos de camino a Reynosa Tamaulipas. Se robaron equipo de la producción y golpearon a los tramoyistas, es muy triste la inseguridad que hay en el país, gracias a Dios los actores estamos bien, pero muy tristes por lo que sufrieron nuestros hermanos de producción. La misma gente que secuestró el camión de producción amenazó con quemarlo y atentar contra la vida de cualquiera de los que participamos en la obra; si nos prestábamos en Tamaulipas, razón por la que tuvo que cancelarse la presentación en dicha Ciudad. Pasado mañana continuaremos con la gira de forma regular en Veracruz. Mil bendiciones. Que Dios nos proteja a todos