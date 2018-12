No hablar inglés pudo influir en el arresto de Daniela Castro: ahora demanda a Saks por un $1,000,000 de dólares

Conmovida hasta las lágrimas fue como Daniela Castro aseguró que no cometió delito alguno ante decenas de medios de comunicación que acudieron a una conferencia de prensa que convocó la actriz mexicana, después que el pasado 28 de septiembre fuera arrestada y procesada por el presunto robo de algunas prendas en una tienda por departamentos de San Antonio Texas. Su declaración ocurrió luego que autoridades del estado retiraran los cargos debido a que no se comprobó que haya cometido un robo o hurto .

“ Un empleado de la tienda Saks Fifth Avenue Off 5th acosó a la señora Castro , ese alegato fue algo muy serio, él la acusó de haber cometido un robo”. Así comenzó a explicar el abogado defensor de la actriz, Mark J. Fassold, quien detalló la pesadilla que Daniela vivió, mientras ella lloraba escuchándolo..

Por indicación de su defensa, la actriz de novelas como ‘Lo que la vida me robó’ y ‘Cadenas de Amargura’ no relató cómo fue el momento de la detención, de esto solo habló su abogado. Sin embargo, sí dijo que estaba sola y que el idioma fue una barrera en ese instante: “Él no hablaba español y yo no hablo inglés así que imagínate” , además agregó que el empleado que la acusó es, según ella, mexicano-americano.

Daniela calificó el proceso que la tuvo durante dos meses en San Antonio sin poder regresar a su hogar como “la experiencia más difícil". Sostiene además que nunca estuvo presa durante dos meses: "Que quede claro, simplemente la privación de mi libertad, de estar en un país que no es tu país y que no puedes regresar (a tu país) hasta que todo se esclarezca como se está haciendo hoy”.

La actriz con 32 años de trayectoria dijo que lo que más le duele, fue el daño que le causaron a ella y a sus hijos, al grado que asegura ha debido tomar terapia y antidepresivos para recuperarse: “ No soy cleptómana, no estoy enferma de nada. Esto me afectó emocionalmente mucho más de lo que ustedes se puedan imaginar. Es terrible tener ataques de pánico los cuales yo no sabía lo que eran, yo no sabía lo que era tener insomnio, no sabía lo que era despertar sin aire en muchas ocasiones”.