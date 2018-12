Daniela Castro no le debe nada a la justicia: desestiman el cargo de robo contra la actriz mexicana

No tenían suficiente evidencia y tampoco forma de probar que hubo intención de robar: por esas dos razones, la fiscalía del condado de Bexar, en San Antonio, Texas, desestimó el cargo que pesaba contra la actriz mexicana Daniela Castro , a quien el pasado 28 de septiembre se le imputó robar piezas de ropa, por un valor aproximado a los 800 dólares, de la tienda por departamentos Saks OFF 5th.

Según el fiscal de distrito de Bexar, Nico LaHood, no hubo ningún trato especial para la famosa actriz de telenovelas; recalcó que él no sabía quién era Danielle Stefani Arellano, verdadero nombre de la artista de 52 años.

"Evaluamos todo.... Tenemos evidencia de que ella gastó una gran cantidad de dinero en este establecimiento. Estuvo en la caja registradora cerca de 10 minutos pagando. No parece que tuviera intención alguna de robar ", declaró LaHood, según lo consigna mysanantonio.com .

Hasta el momento, la actriz de 'Lo que la vida me robó' no ha emitido declaraciones públicas sobre el asunto. Citó a una conferencia de prensa, este miércoles 5 de diciembre, en México, donde dará a conocer cuáles serán sus próximos pasos. Si demandará o no las autoridades de San Antonio, todavía está por verse.