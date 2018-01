Ni separados ni siameses: así se llevan Paulina Rubio y Gerardo Bazúa, según Susana Dosamantes

Susana Dosamantes aclaró en exclusiva para Univision Entretenimiento que Paulina Rubio y el padre de su segundo hijo Gerardo Bazúa no se encontraban separados sino que por razones de trabajo y familiares en el mes de diciembre la no estuvieron juntos: “Pau se llevó a los nenes (Andrea Nicolás y Eros) a España a la boda de Enrique (hermano de Paulina), ambos fueron pajes y estuvo padrísimo se veían muy muy bonitos”.

La actriz reveló a Univision Entretemiento que no se debe a que hayan terminado su relación sino por compromisos de trabajo de ambos cantantes: “Gerardo estaba cantando en un programa por eso no fue, a mí tampoco me ven pegada a mi marido, pero eso no significa que no estemos juntos, ellos no son siameses”, dijo en entrevista la actriz que hará gira en Estados Unidos con la puesta en escena ‘Hijas de su madre’.



Paulina Rubio llegó sin Gerardo Bazúa a la boda de su hermano en España. Paulina Rubio llegó de la mano de su hijo mayor, Andrea Nicolás, a la boda de su hermano Enrique Rubio, en Madrid. El enlace se celebró el pasdo sábado, en la iglesia de San José, muy cerca de la Puerta del Sol en Madrid, España. La novia, María Escrivá de Balaguer, minutos antes de entrar a la iglesia, donde ante Dios se unió al hermano de Paulina Rubio. Paulina Rubio retocó el peinado de Eros, el menor de sus hijos y cuyo padre, Gerardo Bazúa, no estuvo en la boda. La actriz Susana Dosamantes, madre del novio, fue la madrina de la boda. El abogado Enrique Rubio conoció a su hoy esposa hace dos años en la Ciudad de México. Enrique Rubio y su esposa María Escrivá de Balaguer vivirán en Miami, Florida.



Dosamantes dijo desconocer si están atravesando una crisis de pareja, ya que es una suegra que no se entromete en los asuntos personales de su hija: “ No me meto soy una persona respetuosa de la vida, de mis hijos y uno tiene que respetar la individualidad de cada persona y en las decisiones de los adultos no te puedes meter”.

“Denles tiempo y ya verán que sucede”, fue lo que expresó Susana Dosamantes. Agregó que Paulina Rubio por fin logró tener una buena relación con su exmarido Nicolás Vallejo Najera, llamado 'Colate' y padre de su primogénito, después que durante años han estado envueltos en pleitos legales por manutención y convivencia con el pequeño: “Estaban antes enojados y ahora ya están muy bien, ahora ya se hablan porque tienen hijos en común y decimos que mejor en armonía”.



Por otro lado, Susana Dosamantes dijo llevar una excelente relación con 'Colate' y eso no le molesta a Paulina Rubio: “No me dice nada porque ella también se lleva bien con él y para mi él es al padre de mi nieto, la verdad yo lo respeto y es un buen padre al igual que Paulina es una buena madre”.