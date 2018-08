Nastassja Bolívar fue violada de niña por un familiar: esta es la razón por la que decidió contarlo

Pánico

No era la primera vez que Nastassja se enfrentaba a la oportunidad de contar su historia públicamente, pero en aquella ocasión no pudo hablar. Estaba en la recta final de Nuestra Belleza Latina cuando una productora se le acercó para grabar un segmento sobre los primeros años de su vida. Entró en pánico.

“Le dije: ‘I can’t about my childhood ( No puedo hablar de mi niñez), a veces me duele”, recordó la modelo de ascendencia nicaragüense y colombiana con la voz entrecortada.