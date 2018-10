Myrka Dellanos quiere casarse por cuarta vez (también sueña con volver a la tele y con una boutique)

La rubia exnovia de Luis Miguel, de 53 años, reiteró que se siente "honrada de que Dios use a esta mujer, divorciada en tres ocasiones y que ha vivido decepciones públicamente, para compartir su palabra y llevar esperanza a otros seres humanos".

Myrka Dellanos, nacida en Pennsylvania de padres cubanos, no le huyó a ningún tema. Cuando le preguntaron si le gustaría casarse nuevamente, soltó: "Sé que esto puede sonar como una locura, pero sí. La verdad es que durante muchos años no podía siquiera pensar en el matrimonio. Pero ahora, me encantaría tener un compañero de vida. Todo está en las manos de Dios".