Myrka Dellanos y Aleyda Ortiz durmieron con el enemigo y te dicen cómo salir viva de tanta violencia

Hicieron una oración, para que Dios se encargara de que sus historias llegaran a quienes necesitaran una palabra de auxilio, y luego se sentaron a compartir sus testimonios a través de Facebook. Esta semana, la periodista y escritora Myrka Dellanos y la conductora y exreina de belleza Aleyda Ortiz aceptaron la invitación de la motivadora María Marín y durante poco más de una hora compartieron con miles de personas las historias de terror que vivieron con sus excompañeros sentimentales y cómo lograron salir del "calabozo" en que sentían que estaban muriendo.

Dellanos tiene 53 años y Ortiz 29, pero ambas han sufrido en carne propia profundas heridas por parte de quienes una vez les juraron amarlas toda la vida. Durante el 'live', titulado 'Victoriosa después de dormir con el enemigo', María Marín les pidió que contaran cuáles son esas señales a las que hay que estar alertas al principio de una relación, qué pasó para que decidieran romper el círculo de maltrato y violencia y cómo se aseguraron de poder salir adelante vivas y felices. "Si tú no tienes paz y tranquilidad en tu hogar, hay un problema", espetó de inmediato Dellanos.

De hecho, fue la primera en compartir su experiencia. Mucho antes de casarse, su maltratador le llegó a decir "'ay pero qué idiota, qué estúpida'". Comentarios que tal vez muchas personas, como ella en su momento, dejan pasar, pero que tras haber terminado su relación se dio cuenta de que eran señales claras de lo que viviría. "Hay ciertas cosas que no puedes permitir jamás; que te hablen con palabras feas, que te insulten. Esa persona luego va a continuar porque las cosas van escalando de menor a mayor", advirtió.

A quienes estén viviendo en pánico junto a una pareja violenta les aconsejó que se separen. Sí cree en que las personas pueden cambiar, pero le consta que para que las cosas funcionen, tienen que estar separados para evitar recaídas que generen daños mayores. "Sí creo que los cambios pueden suceder, pero no debes estar con la persona (que esté tomando terapia). Ese fue uno de los errores que yo cometí", confesó.

Con ella coincidió Aleyda Ortiz, quien también confesó que en su proceso sufrió recaídas, porque generalmente, las personas maltratantes hacen sentir culpables a sus víctimas. Sin embargo, lo que vivía no era normal. "Me daba terror de que se me quedara el teléfono en la casa, porque (su expareja) me hacía unas peleas... Yo temblaba... En mi trabajo yo estaba temblando, con la mente en otra parte", recordó. Si se tardaba en regresar a la casa, "se caía el mundo (le peleaba)... eso me causaba ansiedad".

Y si se vestía de cierta manera, le imputaba malas intenciones. "Tú lo que quieres es ir a exhibirte...", le decía a Aleyda Ortiz, lo que la hacía sentir, además, muy insegura. El de Myrka Dellanos no era muy distinto. "El me decía 'ay, ¿sabes qué? Yo debería ser tu maquillista, yo debería de salir en el comercial de Colgate contigo, yo debería salir en las portadas de las revistas contigo...", buscando alejarla de sus amigos y de quienes sí le eran leales para que él solamente fuese su mundo.



En su caso, la gota que derramó la copa fue "el día que destruyó la casa completa y me dijo que me iba a matar. Me tuve que encerrar en un cuarto con mi hija y él tumbando la pared (gritando) 'te voy a matar'. Mi hija histérica. Y ahí fue cuando yo dije, 'sabes qué, yo no puedo seguir así", soltó Myrka Dellanos. Si bien esa situación fue espantosa, se agravó cuando un día tenía que tomar un vuelo de regreso a su casa y se desmayó en el aeropuerto. "Era un ataque de pánico porque yo no quería regresar", detalló.

Aleyda Ortiz también vivió más de un episodio de horror, incluido uno en su cumpleaños, del que solo recuerda partes, pues le dolió tanto que todavía no puede reconstruirlo al detalle en palabras. En otra ocasión, cuando ella decidió irse a su Puerto Rico natal en busca de auxilio familiar, "él apareció en mi casa y no me quería dejar salir (...) Tuvimos un incidente en los pasillos del edificio".

Tanto Aleyda como Myrka saben que salir con vida de una relación con una persona violenta no es fácil. De hecho, la experiodista de 'Primer Impacto' enfatizó que justo "cuando tratas de romper con esa persona, cuando ya tu dices 'sabes qué, esto no es normal. Yo no la estoy pasando bien. Aquí hay un problema' y tratas de romper con la persona, ahí es cuando se pone más violenta".

"Es duro salir, pero no imposible", añadió Aleyda Ortiz, quien años más tarde conoció al que hoy día es su prometido, un hombre muy distinto al que tanto la hirió.

