Myrka Dellanos se envalentona y reabre el "capítulo más horrible" de su vida

Fue un golpe sobre otro: la veterana periodista y conductora de ascendencia cubana, Myrka Dellanos, tuvo que pensarlo, pero al final decidió compartir con el mundo toda la verdad de lo que vivió hace casi 10 años cuando perdió "millones de dólares en contratos" por atreverse a denunciar que fue víctima de abuso.

Dellanos, de 52 años, utilizó su perfil de Instagram para fortalecer el movimiento #metoo (yo también), con la esperanza de que su testimonio motive a otras mujeres víctimas de abuso a no permanecer calladas, pues sin importar las consecuencias, es posible sanar, salir adelante y recuperar la alegría de vivir.



La exnovia del cantante mexicano Luis Miguel no mencionó por nombre a su agresor, pero su relato se remonta a la época en que estuvo casada con el vendedor Ulysses Alonso, entre el 2007 y 2008.



Como algunos pudieran recordar, Myrka Dellanos se vio obligada a llamar a la línea de emergencias 911 para que la protegieran de Alonso. El patrón de incidentes violentos en su corto matrimonio desembocó en los tribunales, donde el individuo, 16 años menor que ella, se declaró culpable de cuatro delitos, incluyendo acecho con agravante.

Ante el juez Jiménez, la comunicadora hizo público el terror al que estuvo sometida durante los 11 meses que estuvo casada con Alonso. "Viví a diario con el miedo de que si no hacía exactamente lo que él quería, me atacaría, amenazando con degollarme mientras yo dormía, prometiendo que se ahorcaría colgándose de un árbol y diciendo las cosas más despreciables que se le podrían decir a una mujer, a veces incluso frente a sus padres, quienes tenían que detenerlo para que no me golpeara", denunció.



En esos momentos tan tenebrosos, "muy poca gente salió a defenderme", confesó Myrka Dellanos en su reciente publicación en Instagram. "Perdí millones de dólares en contratos porque era parte de 'un escándalo' de abuso físico en el que yo era la víctima y mi agresor era un hombre. Aunque él se declaró culpable, perdí mis contratos y fui ridiculizada por medios nacionales e internacionales porque me atreví a llamar a la policía... ¿Qué le pasa a nuestra sociedad?", se preguntó.



El tiempo lo cura todo y Dellanos asegura que ya "perdoné y no me consideró una víctima. Sin embargo, me enlazo brazo con brazo a todas las demás mujeres que son abusadas sexualmente, maltratadas física y emocionalmente y que se sienten presionadas a callar y sufrir en silencio. ¡Si ustedes supieran cuántas mujeres me escriben mensajes directos porque están desesperadas!".

Myrka Dellanos, quien durante cerca de 20 años condujo junto a María Celeste Arrarás el programa Primer Impacto, invitó a todas las mujeres abusadas a denunciar su situación, liberarse de esas cadenas. "Yo te creo y te respaldo", les aseguró en su escrito.